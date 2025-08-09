Ричмонд
Трамп: Зеленский должен быть готов «кое-что подписать»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым «кое-что подписать». О чем именно идет речь, он не пояснил.

Источник: Reuters

«Теперь президент Зеленский должен получить все, что ему нужно, потому что ему придется быть готовым кое-что подписать, и я думаю, что он прилагает все усилия, чтобы этого добиться», — сказал Дональд Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Associated Press).

Как добавил президент США, и Москва, и Киев хотят урегулировать конфликт. Он также заявил, что Вашингтон предлагает «возвращение» и «обмен» некоторых территорий. По его словам, подписание мирного договора возможно в ближайшие месяцы.

Позднее стало известно, что 15 августа на Аляске встретятся Владимир Путин и Дональд Трамп. Президенты обсудят варианты долгосрочного урегулирования конфликта. The Wall Street Journal писала, что Путин передал администрации президента США план, который подразумевает вывод украинских воск из ДНР и заморозку линии фронта.

