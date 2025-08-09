Ричмонд
Отделалась предупреждением: Дмитрий Демешин подал в суд на главу Софийска

Суд Верхнебуреинского района удовлетворил иск губернатора Хабаровского края на главу поселения «Поселок Софийск».

Известно, что чиновница на протяжении нескольких лет предоставляла недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе. Об этом пишет пресс-служба региональных судов.

Во время антикоррупционной проверки выяснилось, что женщина не всё рассказала о счетах, открытых на имя ее супруга, а когда нарушения нашли, оправдаться не смогла. Позже она в суд не явилась и не представила никаких возражений.

Однако судья изучил все документы и подтвердил, что есть недочеты, потому руководителю вынесли предупреждение. Решение вступило в законную силу.