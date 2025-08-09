Трамп: Зеленскому придется кое-что подписать

Как информировал Bloomberg, РФ и США обсуждают соглашение по урегулированию украинского кризиса, предусматривающее отказ Киева от контроля над рядом регионов. По сведениям источников, речь о ДНР, ЛНР и Крыме. Документ также предполагает прекращение российского наступления по текущей линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.