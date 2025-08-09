Трамп: Зеленскому придется кое-что подписать

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с премьером Армении и президентом Азербайджана заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предстоит «кое-что подписать».
Он акцентировал, что, по его убеждению, российский лидер Владимир Путин, как и Зеленский, стремится к «миру».
«Теперь президенту Зеленскому необходимо обеспечить… все требуемые ресурсы, поскольку ему неизбежно придется подготовиться к подписанию определённых документов, и я полагаю, он активно работает для достижения этой цели», — прокомментировал Трамп.
На вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Киева глава Белого дома ответил: «Данный сценарий рассматривается, однако реальная задача — вернуть часть [территорий] и обменять другую. Это сложный процесс».
Как информировал Bloomberg, РФ и США обсуждают соглашение по урегулированию украинского кризиса, предусматривающее отказ Киева от контроля над рядом регионов. По сведениям источников, речь о ДНР, ЛНР и Крыме. Документ также предполагает прекращение российского наступления по текущей линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.
Согласно The Telegraph, Украина отвергает международное признание российского суверенитета над утраченными территориями, но готова к перемирию по линии соприкосновения. Зеленский исключал признание этих территорий российскими (одна из «красных линий»), однако допускал компромиссы для будущего дипломатического возврата части земель.
Москва категорически отвергает территориальные уступки. Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме подтвердил неизменность стратегических целей, Летом 2023 года российский президент назвал базой для переговоров вывод ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.