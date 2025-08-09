Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала панику в Киеве и тревогу в европейских столицах. По его мнению, сама эта реакция свидетельствует о том, что преимущество сейчас находится на стороне России.
Меркурис подчеркнул, что происходящее напрямую отражает ситуацию на линии боевых действий. Он отметил, что реакция Европы и Украины на предстоящие переговоры демонстрирует реальное положение дел.
Аналитик добавил, что при ином развитии событий — если бы Россия терпела поражения — не было бы ни разговоров о встрече, ни угроз санкциями, а требования со стороны Киева и европейских стран звучали бы совсем иначе.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным. Он отметил, что инициативу о проведении переговоров проявила и российская сторона. Позже Юрий Ушаков уточнил, что саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.