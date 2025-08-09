В Нагасаки началась церемония памяти жертв ядерной атаки

Траурные мероприятия в память о жертвах ядерной бомбардировки 1945 года стартовали в Нагасаки в 80-летнюю годовщину трагедии, трансляция ведется ведущими телеканалами и в сети.
По традиции церемония начинается с возложения воды к монументу в знак памяти о погибавших от ожогов, умолявших о глотке воды.
Ровно в 11:02 (5:02 мск) — время падения бомбы на город — объявляется минута молчания. Затем с речью выступает мэр Нагасаки Сиро Судзуки, зачитывающий Декларацию мира; после него следуют обращения премьер-министра и Клятва мира от городских школьников.
В текущем году в памятных мероприятиях участвует посол РФ в Японии Николай Ноздрев. С 2022 года Хиросима и Нагасаки не приглашали на церемонии послов России и Белоруссии из-за украинского конфликта. В 2024 году мэрия Нагасаки отказалась направлять приглашение послу Израиля в связи с бомбардировками Газы. В знак протеста против этого решения послы США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Австралии тогда отказались от участия. В нынешнем году городские власти направили приглашение российскому послу, врученное делегацией от муниципалитета.
Ожидается, что в этом году церемонию посетят представители 95 государств против 100 в прошлом году.
9 августа 1945 года в 11:02 на Нагасаки авиацией США была сброшена атомная бомба «Толстяк» (Fat Man) мощностью 20 килотонн массой 4,5 тонны. Погибшими и пропавшими без вести числятся свыше 73 тысяч человек; позднее от лучевой болезни и ран скончались еще 35 тысяч. Более 50% пострадавших получили термические ожоги, до 30% — травмы от ударной волны, 20% подверглись радиационному воздействию. Пожары уничтожили большую часть жилого фонда. Последствия второй бомбардировки оказались столь же чудовищными, как и в Хиросиме. Японские отчеты характеризовали Нагасаки словами: «Город уподобился кладбищу без уцелевших надгробий».
На месте эпицентра взрыва и прилегающей территории площадью 18 гектаров разбит Парк мира, где установлена монументальная статуя сидящего полуобнаженного мужчины. Его правая рука воздета вверх, словно указывая на падающую бомбу, а левая простерта горизонтально, олицетворяя мир и прощение.
