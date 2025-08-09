В Нагасаки началась церемония памяти жертв ядерной атаки

В текущем году в памятных мероприятиях участвует посол РФ в Японии Николай Ноздрев. С 2022 года Хиросима и Нагасаки не приглашали на церемонии послов России и Белоруссии из-за украинского конфликта. В 2024 году мэрия Нагасаки отказалась направлять приглашение послу Израиля в связи с бомбардировками Газы. В знак протеста против этого решения послы США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Австралии тогда отказались от участия. В нынешнем году городские власти направили приглашение российскому послу, врученное делегацией от муниципалитета.