Министр энергетики опять обещает спасти Ташкент от отключений — но поверят ли ему горожане?

По его словам, за последние два года в развитие электроснабжения Ташкента вложили уже 2,8 триллиона сумов (около 160 млн долларов). Однако, несмотря на такие внушительные суммы, 46 подстанций и 207 трансформаторов всё ещё работают на пределе. А с начала этого года число потребителей в столице выросло на 40 тысяч, спрос на электроэнергию — на 6%.
Традиционно виноватой оказалась погода. Если раньше экстремальная жара длилась максимум неделю, то в этом году — целых 20 дней, и июльское потребление превысило 900 млн кВт·ч.
Что собираются делать
Мирзамахмудов пообещал масштабную модернизацию. До конца 2025 года обновят 374 км сетей, 11 подстанций и 62 трансформатора. В 2026 году модернизируют ещё 788 км сетей, 35 подстанций и 145 трансформаторов.
«Устранение накопленных за прошлые годы недостатков и извлечение уроков из них имеет принципиальное значение», — подчеркнул министр.
По его словам, результаты, достигнутые за последние два года, показали, что при незавершённости работ по укреплению инфраструктуры на местах сохраняется риск аварийных ситуаций. Для каждого района столицы определены объёмы и перечень работ, а также необходимые ресурсы и источники финансирования. Запланировано выделение порядка 8 триллионов сумов (примерно 635 млн долларов) на замену трансформаторов в районах с высокой нагрузкой, модернизацию оборудования и обновление кабельных сетей.
Президент напомнил министру о приближении осенне-зимнего сезона и потребовал завершить все работы по текущему плану до 1 ноября.
Как думаете, удастся ли на этот раз действительно подготовить Ташкент к холодам или же нас снова ждут традиционные зимние «плановые» отключения, которые в официальных сводках будут объяснять неожиданно наступившей зимой?