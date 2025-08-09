Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: Трампу передали приглашение посетить Россию

Москва рассчитывает, что следующая встреча президентов РФ и США после саммита на Аляске пройдет в России.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президенту США Дональду Трампу передано приглашение посетить Россию для проведения одной из будущих встреч с Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.

Ушаков отметил, что в перспективе стороны ориентируются на организацию следующей встречи уже на российской территории, и соответствующее приглашение американскому президенту официально направлено.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным. Глава Белого дома отметил, что инициативу о проведении переговоров проявила и российская сторона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше