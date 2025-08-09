Ушаков: Трампу передали приглашение посетить Россию

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президенту США Дональду Трампу передано приглашение посетить Россию для проведения одной из будущих встреч с Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.
Ушаков отметил, что в перспективе стороны ориентируются на организацию следующей встречи уже на российской территории, и соответствующее приглашение американскому президенту официально направлено.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным. Глава Белого дома отметил, что инициативу о проведении переговоров проявила и российская сторона.