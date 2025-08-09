Ричмонд
Губернатор Данливи приветствовал решение провести на Аляске саммит РФ и США

Аляска всегда служила мостом между двумя народами, отметил губернатор.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил о готовности штата принять предстоящий саммит России и США, выразив поддержку его проведению.

В своём сообщении в X* он отметил, что рад приветствовать встречу президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина именно в Аляске. По его словам, регион всегда служил мостом между народами и по-прежнему остаётся важными воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из ключевых регионов мира.

«Весь мир наблюдает, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу», — сказал Данливи.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Американская сторона подтвердила достигнутую договорённость о проведении саммита именно в этом регионе.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

