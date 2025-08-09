Губернатор Данливи приветствовал решение провести на Аляске саммит РФ и США

В своём сообщении в X* он отметил, что рад приветствовать встречу президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина именно в Аляске. По его словам, регион всегда служил мостом между народами и по-прежнему остаётся важными воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из ключевых регионов мира.