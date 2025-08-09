Россия победит в украинском конфликте, поскольку поражение серьёзными последствиями, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Поражения России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном», — сказал белорусский лидер в интервью американскому журналу Time.
Он также подчеркнул, что Украина сейчас находится на грани краха. Лукашенко также указал на необходимость урегулировать кризис через переговоры.
Напомним, в мае президент Белоруссии заявлял, что РФ уже давно готова к полноценному мирному соглашению, а не просто к прекращению огня на Украине. Он добавил, что главная преграда на этом пути находится не в Москве.