Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко рассказал, почему в украинском конфликте победит Россия

Президент Белоруссии подчеркнул, что Украина находится на грани краха.

Источник: Аргументы и факты

Россия победит в украинском конфликте, поскольку поражение серьёзными последствиями, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Поражения России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном», — сказал белорусский лидер в интервью американскому журналу Time.

Он также подчеркнул, что Украина сейчас находится на грани краха. Лукашенко также указал на необходимость урегулировать кризис через переговоры.

Напомним, в мае президент Белоруссии заявлял, что РФ уже давно готова к полноценному мирному соглашению, а не просто к прекращению огня на Украине. Он добавил, что главная преграда на этом пути находится не в Москве.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше