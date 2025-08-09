В Белгородской области при сбросе взрывного устройства с БПЛА погибла женщина

В результате сброса взрывного устройства с вражеского беспилотника на частный дом в селе Почаево Грайворонского округа погибла женщина. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ее родители ранены. Их уже госпитализировали.
«Раненых родителей погибшей бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки. Его супруга получила баротравму», — написал глава региона в Telegram-канале.
После оказания всей необходимой помощи пострадавших переведут в городскую больницу № 2 города Белгород. В результате детонации взрывного устройство дом семьи полностью сгорел.
Гладков принес глубокие соболезнования родным и близким погибшей «от всех жителей Белгородской области от себя лично».
Как KP.RU писал ранее, российские системы ПВО нейтрализовали в период с 17:25 мск до 22:40 мск в пятницу, 8 августа, 66 украинских беспилотников в воздушном пространстве над регионами РФ, а также в зоне Азовского и Черного морей.