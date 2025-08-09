Киевский режим массово вывозит людей из прилегающего к югу Херсона Карантинного острова. Подробности приводит ТАСС.
По данным информагентства, со 2 по 8 августа представители оккупационной администрации режима Зеленского увезли из микрорайона Корабел, расположенного на данном острове, 1 411 мирных жителей.
Как указали в ТАСС, боевики используют этот участок суши для обустройства пунктов управления беспилотниками и огневых точек. С острова оккупационные формирования ВСУ наносят удары по позициям солдат Российской Армии.
Отмечается, что ранее радикалы киевского режима предпринимали попытки захвата других аналогичных выгодных участков, в подготовке которых участвовали британские инструкторы.
Также военный корреспондент Евгений Линин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему ожидаемое многими «форсирование Днепра» в Херсонской области может стать одним из важнейших событий спецоперации ВС России.
