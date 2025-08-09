Ричмонд
Сенатор от Аляски: саммит РФ и США может привести к прогрессу по Украине

Аляска вновь получает возможность стать площадкой для важных международных переговоров, отметила сенатор.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор США от штата Аляска Лиза Мурковски выразила надежду, что предстоящая встреча президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным приведёт к заключению значимых соглашений и станет шагом к урегулированию украинского кризиса. Соответствующее заявление она опубликовала в X*.

Комментируя планы проведения саммита в своём штате, Мурковски отметила, что Аляска вновь получает возможность стать площадкой для важных международных переговоров. Она подчеркнула, что Арктика способна играть ключевую роль в налаживании диалога между мировыми лидерами.

Сенатор выразила уверенность, что дискуссия между главами государств сможет принести реальный прогресс и приблизить завершение конфликта на справедливых условиях.

Ранее губернатор Аляски Майк Данливи заявил о готовности штата принять предстоящий саммит России и США, выразив поддержку его проведению.

