Axios: США, Европа и Украина готовят общую позицию для встречи Путина и Трампа

«Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться достичь общих позиций в преддверии запланированной встречи между президентом Трампом и президентом России Владимиром Путиным», — сказано в материале.
По информации портала, Украина и ряд союзников по НАТО выражают опасения, что Трамп может согласиться на предложения Путина по разрешению конфликта, не учитывая их мнение. В статье отмечается, что обсуждение организации саммита только начинается. Неясно, какие страны примут участие в переговорах.
Трамп объявил о встрече с Путиным, запланированной на 15 августа на Аляске. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что саммит пройдёт в американском штате. Он отметил, что такое местоположение обусловлено близостью стран друг к другу.