Axios: США, Европа и Украина готовят общую позицию для встречи Путина и Трампа

По информации портала, Украина и ряд союзников по НАТО выражают опасения, что Трамп может согласиться на предложения Путина по разрешению конфликта, не учитывая их мнение. В статье отмечается, что обсуждение организации саммита только начинается. Неясно, какие страны примут участие в переговорах.