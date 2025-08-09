Алиев: подписание мирного соглашения с Арменией не должно затянуться

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что официальное подписание мирного соглашения с Арменией не должно откладываться, если документ уже парафирован обеими сторонами. Об этом он сообщил в интервью азербайджанским СМИ по итогам переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.