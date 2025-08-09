Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиев: подписание мирного соглашения с Арменией не должно затянуться

Алиев подчеркнул, что промедление в данном вопросе нежелательно.

Источник: Аргументы и факты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что официальное подписание мирного соглашения с Арменией не должно откладываться, если документ уже парафирован обеими сторонами. Об этом он сообщил в интервью азербайджанским СМИ по итогам переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Алиев подчеркнул, что промедление в данном вопросе нежелательно, и если стороны уже согласовали текст, то следует как можно скорее оформить его официально.

Глава Азербайджана назвал 8 августа историческим днём в отношениях между Баку и Ереваном, отметив, что достигнутые договорённости принесут значительные положительные изменения не только для Южного Кавказа, но и для всех, кто заинтересован в мире, стабильности и процветании региона.

Ранее Алиев обсудил со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом вопросы налаживания мира и восстановления добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше