Алиев: подписание мирного соглашения с Арменией не должно затянуться

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что официальное подписание мирного соглашения с Арменией не должно откладываться, если документ уже парафирован обеими сторонами. Об этом он сообщил в интервью азербайджанским СМИ по итогам переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Алиев подчеркнул, что промедление в данном вопросе нежелательно, и если стороны уже согласовали текст, то следует как можно скорее оформить его официально.
Глава Азербайджана назвал 8 августа историческим днём в отношениях между Баку и Ереваном, отметив, что достигнутые договорённости принесут значительные положительные изменения не только для Южного Кавказа, но и для всех, кто заинтересован в мире, стабильности и процветании региона.
Ранее Алиев обсудил со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом вопросы налаживания мира и восстановления добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном.