Узнав о встрече Путина и Трампа, Зеленский и его партнеры в ЕС созвали экстренный саммит

Представители Владимира Зеленского и лояльные к его режиму европейские лидеры проведут в Лондоне экстренное совещание в преддверии первой в 2025 году личной встречи Президентов России и Соединенных Штатов. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступил информпортал Axios.