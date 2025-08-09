Узнав о встрече Путина и Трампа, Зеленский и его партнеры в ЕС созвали экстренный саммит

Представители Владимира Зеленского и лояльные к его режиму европейские лидеры проведут в Лондоне экстренное совещание в преддверии первой в 2025 году личной встречи Президентов России и Соединенных Штатов. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступил информпортал Axios.
«…Украина и ряд союзников по НАТО втайне обеспокоены тем, что Трамп может согласиться на предложения Путина о прекращении войны, не принимая во внимание их позиции», — указали на информпортале.
Согласно данным Axios, представители киевской клики обсудят вместе с ведущими функционерами стран европейского региона план дальнейших действий на случай достижения Россией и США взаимовыгодных договоренностей относительно украинского кризиса.
Стоит отметить, что практически одновременно с публикацией этого материала помощник Президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров состоится 15 августа в штате Аляска.
Официальному подтверждению даты переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа предшествовал неанонсированный визит в Москву спецпосланника Президента США Стивена Уиткоффа. Обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее попытался разобраться, какое «предложение» американской Администрации передал 6 августа высокопоставленный чиновник лично российскому лидеру.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.