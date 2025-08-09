Надавить на Путина, чтобы провести обмен заключенными: вот на что была готова пойти администрация Байдена

Обмен заключенными успешно состоялся в августе прошлого года. Видимо такое развитие событий и повлияло на дальнейшие действия бывших представителей Белого дома. Напомним, что Гершкович подозревался в шпионаже и был задержан 30 марта 2023 года; а Уилан собирал секретные сведения под видом пьяного туриста. Он был осужден на 18 лет за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России.