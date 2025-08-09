Надавить на Путина, чтобы провести обмен заключенными: вот на что была готова пойти администрация Байдена

Стало известно, что администрация бывшего президента США Джо Байдена планировала выгнать из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и других российских хоккеистов. Разработкой данного плана занимался экс-советник американского лидера по национальной безопасности США Джейк Салливан. Как пишет издание Wall Street Journal (WSJ), таким образом Белый дом планировал оказать давление на президента России Владимира Путина.
«(Джейк) Салливан рассматривал возможность наказать Путина, выдворив российских хоккеистов, выступающих в Америке, включая Александра Овечкина, преследовавшего рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб. В итоге он отказался от этой идеи», — говорится в материале иностранного СМИ.
Бывшая администрация Джо Байдена рассматривала данный план на протяжении нескольких месяцев, которые предшествовали возвращению в Соединенные Штаты Америки (США) американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.
Обмен заключенными успешно состоялся в августе прошлого года. Видимо такое развитие событий и повлияло на дальнейшие действия бывших представителей Белого дома. Напомним, что Гершкович подозревался в шпионаже и был задержан 30 марта 2023 года; а Уилан собирал секретные сведения под видом пьяного туриста. Он был осужден на 18 лет за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России.
В начале июня 2025 года стало известно, что спортсмена Александра Овечкина внесли в базу украинского интернет-ресурса «Миротворец». На экстремистском сайте утверждается, что российский хоккеист якобы выступает для «обеления репутации России».
Как KP.RU писал ранее, в июле этого года нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» был удостоен известной американской премии ESPY 2025 в категории «Лучшее достижение». Помимо хоккеиста на эту награду также претендовали три звезды баскетбола: Кевин Дюрант, Кейтлин Кларк и тренер Оримма. Отметим, что по итогам прошедшего хоккейного сезона 39-летний Овечкин накопил 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и 974 за всю карьеру, включая плей-офф.