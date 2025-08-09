Карасин о встрече Путина и Трампа: важно не место, а содержание переговоров

Важно не место встречи главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, а содержание переговоров.
Об этом aif.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя информацию американского телеканала Fox News о том, что встреча двух лидеров может состояться в Риме.
«В конце концов, важно не столько место встречи, сколько важен настрой и содержание переговоров, поэтому подождем официальных объявлений, не будем гадать. Главное — это подготовить и решить те вопросы, которые созрели», — сказал Карасин.
При этом он усомнился, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в европейской стране.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил возможность встречи лидеров России и США. По его словам, следующая неделя обозначена как ориентир для ее проведения.
Напомним, Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.