Карасин о встрече Путина и Трампа: важно не место, а содержание переговоров

Карасин прокомментировал сообщения о том, что переговоры пройдут в Риме.

Источник: Аргументы и факты

Важно не место встречи главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, а содержание переговоров.

Об этом aif.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя информацию американского телеканала Fox News о том, что встреча двух лидеров может состояться в Риме.

«В конце концов, важно не столько место встречи, сколько важен настрой и содержание переговоров, поэтому подождем официальных объявлений, не будем гадать. Главное — это подготовить и решить те вопросы, которые созрели», — сказал Карасин.

При этом он усомнился, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в европейской стране.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил возможность встречи лидеров России и США. По его словам, следующая неделя обозначена как ориентир для ее проведения.

Напомним, Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом.

