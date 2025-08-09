В Ташкенте с понедельника начнётся модернизация подстанций и трансформаторов

Vaib.uz (Узбекистан. 9 августа). Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков в интервью телеканалу «Узбекистан-24» заявил о старте с понедельника масштабных работ по модернизации подстанций и трансформаторов в столице. Об этом он сообщил накануне после совещания у президента, посвящённого вопросам улучшения электроснабжения города.