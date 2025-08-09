В Ташкенте с понедельника начнётся модернизация подстанций и трансформаторов

По словам главы столицы, ранее президент поручил создать рабочую группу и детально изучить краткосрочные и среднесрочные планы развития энергосистемы. В течение двух месяцев Министерство энергетики, хокимият, Министерство строительства и другие профильные ведомства проводили комплексную работу по анализу ситуации.
Проверка показала, что в городе есть ряд срочных проблем, требующих решения на 13 подстанциях. Президент поручил провести их модернизацию, построить новые трансформаторы, а также отремонтировать и полностью обновить 207 трансформаторов.
«Были определены конкретные источники финансирования — работы не будут выполняться за счёт бюджета города Ташкента. Президент сам обозначил источники, что позволяет уже с понедельника приступить к реализации. Рабочая группа еженедельно предоставляла всю информацию о выполненных работах», — подчеркнул Умурзаков.
Власти рассчитывают, что модернизация позволит снизить нагрузку на энергосистему столицы и повысить стабильность электроснабжения, особенно в преддверии осенне-зимнего периода.