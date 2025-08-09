Россия приняла участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Посол отметил, что власти Нагасаки в этом году предпочли избежать политизации событий. В отличие от администрации Хиросимы, которая просто разослала всем иностранным диппредставительствам уведомления о проведении памятной церемонии, представители администрации Нагасаки лично посетили посольство России. Они передали российским дипломатам письмо за подписью мэра с приглашением принять участие в панихиде и сопроводили его «исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов».
«Принимая во внимание эти обстоятельства, а также тот факт, что в текущем году отмечается 80-летняя годовщина трагических событий, было принято решение о посещении поминального мероприятия», — цитирует Ноздрёв РИА «Новости».
Напомним, что 9 августа 1945 года ВВС США сбросили на Нагасаки атомную бомбу «Толстяк», в результате чего погибло более 73 тысяч человек, а впоследствии скончались ещё 35 тысяч пострадавших. Пожары и разрушения довершили масштабные трагические последствия, превратив город в «кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты», как отмечается в одном из японских докладов.
Ранее Life.ru писал, что на годовщину атаки Хиросимы впервые за три года пригласили Россию и Белоруссию. В этот же день в японском городе сотни человек вышли на акцию против ядерного оружия.