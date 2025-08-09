Россия приняла участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Напомним, что 9 августа 1945 года ВВС США сбросили на Нагасаки атомную бомбу «Толстяк», в результате чего погибло более 73 тысяч человек, а впоследствии скончались ещё 35 тысяч пострадавших. Пожары и разрушения довершили масштабные трагические последствия, превратив город в «кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты», как отмечается в одном из японских докладов.