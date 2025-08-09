Улетают на Аляску, позабыв про Зеленского: как видят мировые СМИ встречу Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа привлекла внимание мировых СМИ.
Глава США Дональд Трамп изъявил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным после встречи российского лидера со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Переговоры пройдут на Аляске 15 августа.
В Bloomberg отметили, что президент Украины Владимир Зеленский резко изменил позицию касаемо переговоров. В материале издания отметили, что Зеленский последовательно подчеркивал свою непримиримую позицию, заявляя о недопустимости территориальных уступок и настаивая на выводе ВС РФ. Но сейчас он выразил готовность приступить к обсуждению возможного заключения соглашения. Как на новость о встрече Путина и Трампа на Аляске отреагировали мировые СМИ — в материале URA.RU.
Первый саммит США и РФ спустя четыре года.
Как пишет The Guardian, встреча на Аляске станет первой за четыре года между лидерами двух стран. «Если саммит состоится, это будет первый саммит США и России с 2021 года, когда бывший президент Джо Байден встретился с Путиным в Женеве», — пишет издание.
Переговоры могут решить территориальный вопрос.
Как сообщает The New York Times, Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину, чтобы решить территориальный вопрос в пользу России. «Соединенные Штаты могут присоединиться к России в попытках заставить Украину навсегда уступить часть своих земель», — пишет американская ежедневная газета. Как отмечает издание, территориальные уступки повлекут за собой многочисленные политические и военные вызовы для Украины.
С подобным тезисом выступил и Reuters. Там отметили, что к переговорам с Россией Трамп шел долгое время. После возвращения в Белый дом в январе он начал предпринимать шаги для восстановления диалога с Россией с явным стремлением завершить СВО. «После возвращения в Белый дом в январе Трамп предпринимал шаги по налаживанию отношений с Россией и стремился положить конец конфликту. В своих публичных заявлениях он колебался между восхищением Путиным и резкой критикой», — передает издание.
Трамп не сдержал свое обещание по поводу окончания СВО за 24 часа.
Одним из ключевых пунктов предвыборной программы Дональда Трампа, как напомнила газета The New York Times, было обещание завершить конфликт на Украине в течение суток. Хотя этот срок давно истек, Трамп продолжает считать себя выдающимся специалистом по переговорам.
«Он по-прежнему считает себя лучшим специалистом по заключению сделок. Он также не скрывает, что хочет получить Нобелевскую премию мира, и связывает свою заслугу в этой премии со своими усилиями на Украине, а также с другими конфликтами», — пишет газета.
Однако его позиция по украинскому вопросу отличалась непоследовательностью, уточняется в материале. Так, например, в начале 2025 года Трамп занял более благоприятную для Москвы позицию, затем сменил траекторию и сейчас снова пытается решить вопрос.
Выступающий в качестве посредника Трамп сильно рискует.
По мнению Bloomberg, переговоры с Путиным — рискованный шаг для главы Белого дома, который в ходе избирательной кампании неоднократно и пока безуспешно обещал быстро завершить конфликт. В материале уточняется, что приглашение главы РФ посетить Соединенные Штаты значительно увеличивает ставки для Трампа, который намерен выступить посредником в достижении мирного соглашения.
«Приглашение Путина вернуться на территорию США впервые за почти десятилетие только повысит ставки для Трампа, который стремится стать посредником в мирном соглашении», — отметило агентство. Там же уточнили, что очевидное отсутствие Зеленского среди участников переговорного процесса вызывает опасения, что Белый дом и Кремль могут обсуждать условия договора, предполагающие уступки, на которые Киев не согласен.
Резкая смена позиции Зеленского.
В другом материале агентство отметило, что Зеленский резко изменил позицию касаемо переговоров. Как пишет Bloomberg, президент Украины последовательно подчеркивал свою непримиримую позицию, заявляя о недопустимости территориальных уступок и настаивая на полном выводе российских войск. Однако сейчас, по данным агентства, Зеленский выразил готовность приступить к обсуждению возможного заключения соглашения.
Состоится ли встреча Путина и Зеленского.
Состоится ли встреча между главой России и президентом Украины Владимиром Зеленским, пока неизвестно, пишет Der Spiegel. «Пока неясно, состоится ли встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский неоднократно призывал к такому обсуждению. Трамп также подчеркивал необходимость прямых переговоров между Украиной и Россией на высшем уровне. Однако Кремль всегда давал понять, что сначала должны быть выполнены необходимые условия, а именно — достигнуты соглашения на экспертном уровне о мирном урегулировании украинского конфликта», — сообщили там.
Между Украиной и Россией сохраняется значительная дистанция.
По данным Axios, между позициями Украины и России сохраняется значительная дистанция. «Даже если Путин придет на встречу с Трампом с реальными предложениями, стороны конфликта останутся очень далеки друг от друга. высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран встретятся в субботу в Великобритании, чтобы попытаться выработать общую позицию перед запланированной встречей Трампа и Путина», — пишет издание. Портал, как и другие СМИ отметил, что Путин может попытаться заручиться поддержкой Трампа относительно условий мирного соглашения, которые окажутся неприемлемыми для Киева.
Где еще могли встретиться Путин и Трамп.
В качестве возможных площадок для встречи Дональда Трампа и Владимира Путина рассматривались различные города по всему миру. Как напомнил Washington Post, публично звучал вариант провести беседу на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
«В качестве потенциальных мест встречи Трампа и Путина обсуждались несколько мест по всему мир Некоторые из возможных мест, например, Рим, могли оказаться сложными, поскольку в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина», — отметила газета. Там же уточнили, что поскольку Соединенные Штаты не ратифицировали Римский статут и не являются участниками МУС, проведение встречи на территории Аляски позволяет избежать юридических рисков, связанных с ордером на арест российского лидера.