Улетают на Аляску, позабыв про Зеленского: как видят мировые СМИ встречу Путина и Трампа

С подобным тезисом выступил и Reuters. Там отметили, что к переговорам с Россией Трамп шел долгое время. После возвращения в Белый дом в январе он начал предпринимать шаги для восстановления диалога с Россией с явным стремлением завершить СВО. «После возвращения в Белый дом в январе Трамп предпринимал шаги по налаживанию отношений с Россией и стремился положить конец конфликту. В своих публичных заявлениях он колебался между восхищением Путиным и резкой критикой», — передает издание.