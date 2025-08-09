Эксперт по лжи Анищенко: Зеленский лукавит, говоря о силе санкций против РФ

«Сначала Зеленский ведет себя уверенно и энергично, когда отмечает поддержку европейских лидеров, но как только затрагивает тему санкций против РФ, степень уверенности снижается. Говоря о том, что президент РФ Владимир Путин боится санкций, Зеленский начинает делать паузы, поджимает губы, то есть он не верит в собственные слова», — отметил Анищенко в беседе с aif.ru.