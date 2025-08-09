Эксперт по лжи Анищенко: Зеленский лукавит, говоря о силе санкций против РФ

Владимир Зеленский лукавит, когда говорит о силе санкций, которые вводятся Западом против России, пришел к выводу профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
Он проанализировал видео с очередным обращением главы киевского режима.
«Сначала Зеленский ведет себя уверенно и энергично, когда отмечает поддержку европейских лидеров, но как только затрагивает тему санкций против РФ, степень уверенности снижается. Говоря о том, что президент РФ Владимир Путин боится санкций, Зеленский начинает делать паузы, поджимает губы, то есть он не верит в собственные слова», — отметил Анищенко в беседе с aif.ru.
Ранее Анищенко заметил тревогу и страх Зеленского перед переговорами президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что общался 8 августа с Зеленским, и считает, что конфликт на Украине вскоре будет заморожен.