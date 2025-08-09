Ричмонд
Лукашенко рассчитывает на активизацию контактов с Сингапуром и плодотворную реализацию совместных проектов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Сингапур Тармана Шанмугаратнама и всех граждан этой страны с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БелТА

«Ваша страна — перспективный экономический партнер Беларуси в регионе Юго-Восточной Азии. Подтверждаю нашу заинтересованность в укреплении белорусско-сингапурского сотрудничества, основанного на принципах дружбы, доверия и взаимного учета интересов. Рассчитываю на активизацию двусторонних контактов на всех уровнях, а также на плодотворную реализацию совместных торгово-экономических проектов на благо обеих стран», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Тарману Шанмугаратнаму отличного здоровья и успехов в государственной деятельности, а жителям Сингапура — мира и прогресса.

