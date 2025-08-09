Ричмонд
Китай способен увеличить свой ядерный арсенал

Китай может использовать новые быстрые реакторы, построенные при поддержке России, для производства оружейного плутония — дефицитного в КНР материала, чтобы направить его на создание ядерных боеголовок. Об этом в интервью URA.RU сообщил с тарший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.

Китай способен нарастить количество ядерных боеголовок.

«США обеспокоены тем, что Китай наращивает свой ядерный потенциал. Несколько лет назад в КНР было 200 ядерных боеголовок, сейчас — 500, а потом будет полторы тысячи и больше. Если посмотреть на запасы плутония в Китае, становится понятно, что его не хватит, чтобы увеличить количество боеголовок до полутора тысяч. Американцы думают, что именно из-за этого там начали создавать быстрые реакторы. США считают, что китайцы смогут их использовать для производства оружейного плутония, который затем поможет нарастить объем ядерных боеголовок», — рассказал Подвиг.

Вместе с тем один из реакторов построен при содействии России. Согласно одному из межправительственных соглашений, КНР запрещено использовать любую технологию, которой с ней делится РФ, в военных целях.

