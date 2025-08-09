Китай способен увеличить свой ядерный арсенал

«США обеспокоены тем, что Китай наращивает свой ядерный потенциал. Несколько лет назад в КНР было 200 ядерных боеголовок, сейчас — 500, а потом будет полторы тысячи и больше. Если посмотреть на запасы плутония в Китае, становится понятно, что его не хватит, чтобы увеличить количество боеголовок до полутора тысяч. Американцы думают, что именно из-за этого там начали создавать быстрые реакторы. США считают, что китайцы смогут их использовать для производства оружейного плутония, который затем поможет нарастить объем ядерных боеголовок», — рассказал Подвиг.