Первый бетон для атомной станции в Узбекистане зальют в марте 2026 года

По его словам, в настоящее время на площадке уже ведутся земляные работы, в том числе подготовка котлована.
«В этом году мы завершим разработку документов по оценке воздействия на окружающую среду и по оценке обеспечения безопасности проекта. Это позволит нам перейти к следующему этапу», — отметил Ахмедхаджаев.
Президент поручил Агентству «Узатом» не допускать переноса сроков и, напротив, ускорять ход реализации проекта.
«Сейчас президент дал поручение о том, чтобы мы приступили к заливке первого бетона в марте 2026 года. Первый бетон — это начало активной фазы строительства станции», — подчеркнул глава агентства.
Контракт на сооружение АСММ был подписан 27 мая 2024 года и предусматривал строительство в Джизакской области станции мощностью 330 МВт из шести реакторов по 55 МВт каждый. Однако в июне российская сторона сообщила о корректировке проекта: вместо шести малых реакторов планируется установить два блока по 1000 МВт и два блока по 55 МВт.
Позже стало известно, что Узбекистан и Россия подписали соглашение о проработке проекта строительства атомной электростанции большой мощности. Документ предусматривает возможность возведения двух энергоблоков ВВЭР-1000 с перспективой расширения до четырёх энергоблоков.