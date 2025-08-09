Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый бетон для атомной станции в Узбекистане зальют в марте 2026 года

Vaib.uz (Узбекистан. 9 августа). Активная фаза строительства малой атомной станции (АСММ) в Узбекистане начнётся в марте 2026 года. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил директор Агентства по атомной энергии Азим Ахмедхаджаев.

Источник: «Узбекистан 24»

По его словам, в настоящее время на площадке уже ведутся земляные работы, в том числе подготовка котлована.

«В этом году мы завершим разработку документов по оценке воздействия на окружающую среду и по оценке обеспечения безопасности проекта. Это позволит нам перейти к следующему этапу», — отметил Ахмедхаджаев.

Президент поручил Агентству «Узатом» не допускать переноса сроков и, напротив, ускорять ход реализации проекта.

«Сейчас президент дал поручение о том, чтобы мы приступили к заливке первого бетона в марте 2026 года. Первый бетон — это начало активной фазы строительства станции», — подчеркнул глава агентства.

Контракт на сооружение АСММ был подписан 27 мая 2024 года и предусматривал строительство в Джизакской области станции мощностью 330 МВт из шести реакторов по 55 МВт каждый. Однако в июне российская сторона сообщила о корректировке проекта: вместо шести малых реакторов планируется установить два блока по 1000 МВт и два блока по 55 МВт.

Позже стало известно, что Узбекистан и Россия подписали соглашение о проработке проекта строительства атомной электростанции большой мощности. Документ предусматривает возможность возведения двух энергоблоков ВВЭР-1000 с перспективой расширения до четырёх энергоблоков.