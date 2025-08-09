Первый бетон для атомной станции в Узбекистане зальют в марте 2026 года

Контракт на сооружение АСММ был подписан 27 мая 2024 года и предусматривал строительство в Джизакской области станции мощностью 330 МВт из шести реакторов по 55 МВт каждый. Однако в июне российская сторона сообщила о корректировке проекта: вместо шести малых реакторов планируется установить два блока по 1000 МВт и два блока по 55 МВт.