Появились сообщения об освобождении Щербиновки в ДНР

Официального подтверждения информации об освобождении этого поселка нет.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска взяли под контроль поселок Щербиновка в ДНР, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«Константиновское направление. ВС РФ освободили Щербиновку», — говорится в публикации.

Также сообщается о переходе под контроль российских войск Полтавки и Русина Яра.

Официального подтверждения информации об освобождении этих населенных пунктов нет.

Ранее в ВСУ заявили о напряженном положении в районе Щербиновки.

Напомним, накануне появились сообщения о полном освобождении села Торское в ДНР.