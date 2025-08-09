Появились сообщения об освобождении Щербиновки в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Щербиновка в ДНР, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
«Константиновское направление. ВС РФ освободили Щербиновку», — говорится в публикации.
Также сообщается о переходе под контроль российских войск Полтавки и Русина Яра.
Официального подтверждения информации об освобождении этих населенных пунктов нет.
Ранее в ВСУ заявили о напряженном положении в районе Щербиновки.
Напомним, накануне появились сообщения о полном освобождении села Торское в ДНР.