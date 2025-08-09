Глава РФПИ Дмитриев призвал развивать сотрудничество России и США в Арктике

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал развивать сотрудничество США и России в Арктике и за ее пределами.
Комментируя сообщения о предстоящей встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в соцсети X*, он подчеркнул, что Аляска, рожденная как Русская Америка, отражает эти связи и делает США арктической страной.
Он призвал стороны сотрудничать в области окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Стороны обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
По словам британского аналитика Александра Меркуриса, предстоящая встреча лидеров РФ и США вызвала панику в Киеве и тревогу в европейских столицах.
Отмечалось, что Путин станет первым в истории лидером Росси, который посетит Аляску.
* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.