Глава РФПИ Дмитриев призвал развивать сотрудничество России и США в Арктике

Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал развивать сотрудничество США и России в Арктике и за ее пределами.

Комментируя сообщения о предстоящей встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в соцсети X*, он подчеркнул, что Аляска, рожденная как Русская Америка, отражает эти связи и делает США арктической страной.

Он призвал стороны сотрудничать в области окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за ее пределами.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Стороны обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, предстоящая встреча лидеров РФ и США вызвала панику в Киеве и тревогу в европейских столицах.

Отмечалось, что Путин станет первым в истории лидером Росси, который посетит Аляску.

* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

