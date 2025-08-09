Ричмонд
Токаев назвал исторически важным достижением соглашение о мире между Баку и Ереваном

Астана. 9 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал исторически важным достижением соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией, подписанное в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Washington Post

«Президент Касым-Жомарт Токаев считает подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением. Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира», — говорится в сообщении.

Президент Казахстана считает, что заключение уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря активному и результативному посредничеству президента США Дональда Трампа, которому удалось убедить лидеров обеих стран продемонстрировать политическую волю и стратегическое дальновидение.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан также внес свой вклад в достижение значимых договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив Алматы в качестве площадки для переговоров министров иностранных дел по основным условиям мирного соглашения. Там состоялись министерские переговоры.

