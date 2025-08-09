Токаев назвал исторически важным достижением соглашение о мире между Баку и Ереваном

«Президент Касым-Жомарт Токаев считает подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением. Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира», — говорится в сообщении.