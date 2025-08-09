Путин и Трамп встретятся на Аляске: в Кремле раскрыли темы саммита

Глава Белого дома Дональд Трамп 8 августа заявил, что в ближайшее время собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, что обе стороны заинтересованы в скорейшем проведении переговоров.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что саммит РФ — США состоится 15 августа на Аляске. Дипломат отметил, что американская сторона подтвердила достигнутую договорённость о проведении саммита в указанном штате.
Помощник президента уточнил, что выбранный вариант удобен для российской делегации с точки зрения логистики.
Путин и Трамп на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование по Украине.
Юрий Ушаков сообщил, что главной темой, которую будут обсуждать Владимир Путин и Дональд Трамп, станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
«Президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», — сказал он журналистам.
Кроме того, дипломат обратил внимание, что Россия и США имеют общие экономические интересы на Аляске и в Арктике, где существует потенциал для осуществления странами масштабных и взаимовыгодных проектов.
В Аляске поприветствовали решение провести в регионе встречу президентов РФ и США.
Губернатор Аляски Майк Данливи написал, что приветствует решение провести в этом штате встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что регион всегда являлся мостом между народами.
«Весь мир наблюдает, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу», — отметил политик на своей странице в соцсети Х*.
Данливи также добавил, что указанный штат остаётся важным местом для дипломатии, торговли и безопасности.
В Сенате США допустили, что саммит на Аляске может привести к прогрессу по Украине.
Сенатор США от штата Аляска Лиза Мурковски надеется, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа приведёт к договорённостям по урегулированию украинского кризиса.
Она выразила мнение, что Арктика может сыграть ключевую роль в диалоге между двумя лидерами. Мурковски добавила, что дискуссия между ними способна стать шагом к реальному прогрессу и завершению конфликта на справедливых условиях.
Путин будет первым лидером России, который посетит Аляску.
Владимир Путин будет первым в истории российским лидером, который побывает на Аляске, до него ни один глава российского государства не посещал указанную территорию.
В США приезжали генсеки ЦК КПСС Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и первый президент РФ Борис Ельцин. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на посту главы российского государства (2008 — 2012) бывал в Соединённых Штатах трижды — в Питтсбург (штат Пенсильвания), Нью-Йорк и на Гавайи.
Владимир Путин посещал штаты Техас, Мэриленд, Джорджия, Мэн и город Нью-Йорк.
Следующая встреча Путина и Трампа может пройти на российской территории.
Москва и Вашингтон ориентируются на организацию следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа уже на российской территории, заявил Юрий Ушаков.
По словам помощника президента РФ, Трампу уже передали приглашение в Россию для проведения переговоров в будущем.
Напомним, что встреча между Путиным и Уиткоффом состоялась 6 августа в Кремле. Владимир Путин принял специального представителя президента США Стива Уиткоффа. Их встреча продолжалась около трех часов. Дональд Трамп охарактеризовал состоявшиеся переговоры как весьма продуктивные. Глава Белого дома добавил, что по результатам этой беседы удалось достичь большого прогресса.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.