Мировое сообщество в ожидании переговоров главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
9 августа стали известны дата и место будущей встречи. Она пройдет 15 августа на Аляске. Это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что саммит лидеров пройдет на Аляске», — сообщил государственный деятель.
Подтверждающее сообщение о выборе места также опубликовал лидер США Дональд Трамп.
«Встреча между мной, Президентом Соединенных Штатов Америки, и Президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в штате Аляска», — написал глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.
Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в России. Президенту США уже передано приглашение, отметил Юрий Ушаков.
Эксперты рассказали aif.ru, какие страны могли рассматриваться в качестве площадки для переговоров и какая судьба после встречи президентов России и США ждет Владимира Зеленского.
Переговоры могли пройти в ОАЭ.
Ранее Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из подходящих мест для проведения переговоров с Трампом. Востоковед Кирилл Семенов объяснил почему.
«Объединенные Арабские Эмираты всегда были как бы равноудалены от России и Соединенных Штатов, при этом страна является партнером и США, и РФ. Плюс самое главное: ОАЭ сыграли большую роль в гуманитарных аспектах, я имею в виду обмен пленными и тому подобное», — сказал Семенов.
Эксперт также отметил, что ОАЭ являются «важным центром влияния», способным принимать делегации высокого уровня по различным международным вопросам, в том числе и касающихся урегулирования украинского конфликта.
Эксперт назвал запасную площадку для переговоров.
Подходящим местом для проведения переговоров Путина и Трампа, кроме ОАЭ, также могла бы стать Саудовская Аравия, уверен Семенов.
«Думаю, Саудовская Аравия тоже является вполне комфортным местом для проведения такого рода встреч. Тем более что в этой стране российская и американская делегации уже проводили обсуждения», — сказал эксперт.
«Страны Ближнего Востока, исламского мира не ангажированы в поддержку киевского режима, имеют хорошие отношения как с Россией, так и с Соединенными Штатами», — пояснил Семенов.
Западные СМИ сообщали, что встреча пройдет в Риме.
Между тем американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что встреча Путина и Трампа состоится в ближайший понедельник в Риме.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь заявил, что столица Италии является маловероятным местом для переговоров.
«Я вижу, что вбросы идут какие-то, но официально никто ничего не заявлял. Вы же видите, как сейчас публикуют всякую ерунду. Я не очень верю, что встреча будет в Риме», — сказал Джабаров незадолго до того, как стало известно о переговорах на Аляске.
Сенатор напомнил, что Италия является недружественной страной по отношению к РФ.
«Если бы встречу Путина и Трампа организовали в Риме, то российский самолет должен был бы пролететь через всю Европу. И потом Италия — страна недружественная, она занимает не нейтральную позицию, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия или Турция», — подытожил Джабаров.
Такого же мнения придерживался и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин: «О Риме, честно говоря, впервые слышу, и для меня это звучит очень загадочно и маловероятно. Но подождем официальных объявлений. В конце концов важно не столько место встречи, сколько его настрой и содержание… Очень сильно сомневаюсь, что переговоры пройдут в Европе».
Зеленский паникует и не зря.
При этом в Киеве на фоне предстоящих политических событий, похоже, назревает паника.
Владимир Зеленский, говоря о предстоящих переговорах Путина и Трампа, едва скрывает тревогу и страх, пришел к выводу профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, проанализировав одно из видео с очередными заявлениями главы киевского режима.
Видимо, он боится, что решение по урегулированию украинского конфликта могут быть приняты без участия Киева.
«Когда Зеленский начинает говорить о предстоящей встрече представителей Украины и США для обсуждения будущих переговоров, его степень уверенности сильно снижается, появляются беспокойство и страх, появляется больше колебательных движений. То есть его очень беспокоит, что переговоры (ред. — Трампа и Путина) пройдут без него. Он это прекрасно понимает», — сказал Анищенко.
Также эксперт добавил, что Зеленский не верит в собственные слова о заключении достойного для Украины мира.
Политолог Владимир Скачко при этом отметил, что глава киевского режима боится не зря.
«Переговоры с Уиткоффом в Москве и заявление Трампа после этого, что он введет санкции, но все равно будет договариваться с Россией и встретиться с Путиным, это, конечно, гвозди в гроб Зеленского», — сказал Скачко.
Политолог отметил, что американские СМИ дали ясно понять еще две недели назад, что администрация президента США недовольна главой киевского режима и «сливает» его.
«Все эти процессы, произошедшие на небольшом отрезке времени, выводят Зеленского к тому, что ему пора пристраиваться где-нибудь за пределами Украины. И очень все похоже на то, что он готовится отбыть из страны окончательно, и с этой целью “купил билет” в один конец», — сказал Скачко.
«Считать так есть все основания… Я не думаю, что Зеленский хочет погибнуть, как Сальвадор Альенде, защищая бывшее здание ЦК Компартии Украины (ред. — здание Верховной рады)», — добавил политолог.
Вероятнее всего, глава киевского режима сбежит в Лондон.
«Великобритания 200 лет как не выдает никого, русофобам там комфортно», — подытожил Скачко.