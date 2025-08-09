Этой встречи боится Зеленский: выбрано место переговоров Путина и Трампа

«Я вижу, что вбросы идут какие-то, но официально никто ничего не заявлял. Вы же видите, как сейчас публикуют всякую ерунду. Я не очень верю, что встреча будет в Риме», — сказал Джабаров незадолго до того, как стало известно о переговорах на Аляске.