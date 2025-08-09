Американский экономист Джеффри Сакс выразил мнение, что Соединенным Штатам следует признать правоту России в контексте украинского кризиса.
«В этот раз американцы дали реальные сигналы, поэтому все так быстро и происходит», — отметил он на YouTube, добавив, что в силах Вашингтона завершить конфликт.
Эксперт отметил, что ему неизвестно о реальных договоренностях между сторонами, но предположил, что США могли признать определенные вещи.
В этот раз Белый дом через спецпосланника Стива Уиткоффа показал признание основных причин конфликта и готовность к их разрешению. Это вселяет оптимизм, подчеркнул Сакс. Он не исключил, что США могут вернуться к риторике начала президентства Трампа, когда американский лидер указывал на нелегитимность Зеленского.
Экономист напомнил, что в 2021 году Вашингтон отказался предотвратить украинский конфликт.