Трамп назвал неожиданное новое место встречи с Путиным в грядущую пятницу

Как пишет The Guardian, последние комментарии Трампа прозвучали после того, как премьер-министр Польши заявил, что «заморозка» конфликта может быть близка, после разговора с киевским руководителем Владимиром Зеленским, который в последние дни общался с Трампом и европейскими лидерами. «Есть определенные сигналы, и у нас также есть интуиция, что, возможно, прекращение конфликта — я не хочу говорить о конце, но прекращение конфликта — скорее ближе, чем дальше», — сказал поляк Дональд Туск во время пресс-конференции. — На это есть надежда. Туск сказал, что Зеленский «очень осторожен, но настроен оптимистично» в отношении прекращения огня, сообщает Reuters. Украина заинтересована в том, чтобы Польша и другие европейские страны сыграли свою роль в планировании прекращения огня и возможного мирного урегулирования, утверждает поляк Туск.