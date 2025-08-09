Трамп назвал неожиданное новое место встречи с Путиным в грядущую пятницу

Президент Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в следующую пятницу на Аляске после того, как ранее были обсуждены условия потенциального мирного соглашения о прекращении конфликта Украине, которое может включать «некоторый обмен территориями».
«Долгожданная встреча между мной, как президентом Соединенных Штатов Америки, и Президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в Великом штате Аляска. Подробности будут позже», — написал Трамп в социальной сети Truth в пятницу вечером.
Ранее в тот же день Трамп заявил журналистам в Белом доме, что встреча «могла бы состояться раньше, но я предполагаю, что есть меры безопасности, которые, к сожалению, приходится принимать людям».
Заявление Трампа, которое прозвучало в тот день, когда он назначил крайний срок для того, чтобы Москва заключила мир или подверглась суровому экономическому наказанию, знаменует собой важный момент в отношениях президента США со своим российским коллегой, который не был в США с 2015 года и не встречался с Трампом с 2018 года, отмечает CNN.
Канал отмечает, что официальные лица США, включая Трампа, проинформировали европейских лидеров и украинских чиновников о предложенном Путиным плане прекращения конфликта на Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева, согласно западным официальным лицам, проинформированным по этому вопросу.
План, который, по информации CNN, Путин представил спецпосланнику по иностранным делам Трампа Стиву Уиткоффу на встрече в Москве в среду, потребует от Украины уступить Донбасс, а также Крым. План должен был заморозить текущие боевые действия, но другие детали предложения по-прежнему оставались неясными, утверждает CNN.
Эта информация встревожила некоторых европейских чиновников, которые выразили обеспокоенность тем, что Россия пытается избежать санкций, которыми угрожает Трамп, которые, как предполагалось, должны были вступить в силу в пятницу, и при этом мало что предлагает взамен.
Но этот план, по-видимому, стал толчком, благодаря которому Трамп привел в действие планы по проведению встречи на высшем уровне с Путиным, констатирует CNN. Российский лидер не был в США почти десять лет — с тех пор, как он встречался с тогдашним президентом Бараком Обамой на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года.
За последние два дня состоялись дополнительные телефонные переговоры с европейцами, в том числе их вели Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. В пятницу Уиткофф поговорил с несколькими европейскими официальными лицами, чтобы изложить дополнительные детали плана.
Как указывает CNN, неясно, что этот план будет означать для двух других регионов — Запорожья и Херсонщины.
Также не ясно, как предложение Путина повлияет на другие требования российского лидера о прекращении конфликта, включая обещание, что Украина никогда не вступит в НАТО или что она ограничит численность своих вооруженных сил.
В своих беседах Уиткофф сказал европейским чиновникам, что предложение, выдвинутое Путиным, было шагом в правильном направлении и что после прекращения боевых действий можно будет обсудить более масштабный мирный план.
По словам одного из источников, Соединенные Штаты пытались убедить союзников согласиться с этим планом, хотя пока неясно, что произойдет.
Как пишет The Guardian, последние комментарии Трампа прозвучали после того, как премьер-министр Польши заявил, что «заморозка» конфликта может быть близка, после разговора с киевским руководителем Владимиром Зеленским, который в последние дни общался с Трампом и европейскими лидерами. «Есть определенные сигналы, и у нас также есть интуиция, что, возможно, прекращение конфликта — я не хочу говорить о конце, но прекращение конфликта — скорее ближе, чем дальше», — сказал поляк Дональд Туск во время пресс-конференции. — На это есть надежда. Туск сказал, что Зеленский «очень осторожен, но настроен оптимистично» в отношении прекращения огня, сообщает Reuters. Украина заинтересована в том, чтобы Польша и другие европейские страны сыграли свою роль в планировании прекращения огня и возможного мирного урегулирования, утверждает поляк Туск.
Трамп, который в последние месяцы признавал, что разочарован затягиванием украинского конфликта, в пятницу выглядел более оптимистично в отношении перспективы мирного соглашения. И он дал понять, что сосредоточен в первую очередь на переговорах о прекращении боевых действий как можно скорее.
Трамп ранее выражал готовность встретиться с Путиным один на один без предварительных условий, включая прямые переговоры между Путиным и Зеленским, что вызвало опасения, что Украина может остаться за бортом переговоров в рамках потенциального прекращения огня, отмечает The Guardian.
«Европейские лидеры хотят видеть мир», — сказал Трамп журналистам в Белом доме перед объявлением о встрече на Аляске. «Президент Путин, я полагаю, хочет видеть мир, и Зеленский хочет видеть мир».
Позже он добавил: «Мой инстинкт действительно подсказывает мне, что у нас есть шанс добиться мира».
Но перспектива того, что Украина уступит какую-либо часть своей территории России, может стать серьезным камнем преткновения в переговорах о прекращении конфликта, отмечает CNN. Такие уступки противоречат конституции Украины, а это означает, что Зеленскому сначала нужно будет получить разрешение Рады или провести национальный референдум, прежде чем соглашаться на какие-либо территориальные изменения.
Трамп в пятницу преуменьшил эти опасения, заявив, что он призвал Зеленского проложить путь к соглашению.
«Он выходит и получает то, что ему нужно», — сказал Трамп. «Он не уполномочен делать определенные вещи. Я сказал: “Что ж, вам придется сделать это быстро, потому что, знаете ли, мы очень близки к заключению сделки”.
Ранее на этой неделе Трамп пообещал, что введет новые санкции против России, если Путин не прекратит конфликт на Украине к пятнице, но в четверг он придерживался менее жесткого тона, заявив журналистам в Овальном кабинете: «Все будет зависеть от (Путина)», если пятничный срок будет соблюден.
На вопрос корреспондента CNN Кейтлан Коллинз в четверг, необходимо ли президенту Путину встретиться с Зеленским в качестве предварительного условия для личной встречи Трампа и Путина, Трамп ответил: «Нет, он этого не делает».
Как напоминает CNN, Трамп и Путин встречались лицом к лицу шесть раз во время первого президентского срока президента США — в основном на саммитах G20 и встречах АТЭС. В последний раз они встречались в июле 2018 года в Хельсинки, Финляндия. Их громкий саммит, когда Трамп встал на сторону Путина по поводу американских спецслужб, стал одним из самых противоречивых моментов первого президентского срока Трампа.
В последний раз Путин встречался с президентом Соединенных Штатов в июне 2021 года в швейцарской Женеве, где он встретился с тогдашним главой Белого дома Джо Байденом.