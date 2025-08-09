«Левинскигейт» и «Эпштейнгейт»: как американские президенты скрывают свои грехи

Трамп назвал всю эту полемику вокруг Эпштейна «мистификацией», «подстроенной демократами», чтобы отвлечь внимание от успехов его администрации. Но и это пустое сотрясание воздуха. Если бы всё было так, то не стал бы Трамп перебивать повестку дня. Это уже слишком явная попытка избежать большого позора. И мы такое уже видели, буквально в конце прошлого века. Не так давно это произошло, чтобы об этом забыть. А уж в историческом контексте такое и вовсе забывать никогда не стоит. Слишком уж позорная и кровавая страница получилась.