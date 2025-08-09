«Левинскигейт» и «Эпштейнгейт»: как американские президенты скрывают свои грехи

Невероятно остроумная карикатура вышла на днях в британской The Guardian. Автор карикатуры Никола Дженнингс изобразила президента США Дональда Трампа, который стоит на бомбе с надписью «Эпштейн», но указывает на атомные подлодки, которые он распорядился направить в сторону России. Он также произносит: «Смотрите туда». Считать смысл творчества Дженнингс очень просто. Действительно, все активные и громкие действия Трампа вокруг украинского конфликта «чудесным» образом совпали с «Эпштейнгейтом». Тема заняла первые полосы мировой прессы. И их могли перебить лишь громкие и, на деле, пустые возгласы главы Белого дома. Такое в истории США уже было, только закончилось всё более кроваво. Измазавшийся в сексуальном скандале Билл Клинтон начал бомбить Белград именно в момент «Моникагейта». И о его позорном адюльтере в тот момент все и позабыли.
Эпштейн как препятствие к получению «Нобелевской премии».
За сексуальные скандалы «Нобелевский премий» не дают. А жаль, ведь Трамп так стремится к её получению. Возможно, именно поэтому республиканская администрация главы Белого дома пытается затереть скандал с Эпштейном как только может.
Президент США засветился в сексуальных делах осуждённого педофила Джеффри Эпштейна совсем не вовремя. Как оказалось, Трамп засветился в списках Эпштейна и, по умолчанию, стал своеобразным соучастником преступлений осуждённого и впоследствии покончившего с собой (хотя и это вопрос дискуссионный) сексуального преступника.
Без сомнений, для Трампа эта история — препятствие. Он пытается изо всех сил примерить на себя роль «голубя мира». С переменным успехом. Где-то получается (как он горделиво заявлял о своём участии в урегулировании пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей), его представители активно участвуют в попытках урегулировать палестино-израильский конфликт и конфликт на Украине. Два последних пункта — особенно болезненны для Трампа.
Его попытка любой ценой «нанести мир» Ближнему Востоку вылилась в атаки на ядерные объекты Ирана. Получилось урегулировать? Нет. Более того, многие испугались ещё большей эскалации. Ситуация разделила сторонников MAGA, даже самые близкие друзья американского лидера стали Трампа откровенно критиковать.
Что до конфликта на Украине — отчаянное желание стать главным героем урегулирования, с другой стороны — абсолютное непонимание позиций России в отношении конфликта, непонимание первопричин. Отсюда и раздражение.
Трамп начал изрыгать из себя гневные тирады в адрес России. «Направьте ядерные подлодки в сторону России!», «Я введу дополнительные санкции против РФ», «Я введу санкции и против тех, кто сотрудничает с Россией»… Это произносится, с одной стороны, чтобы запугать все стороны (излюбленный фокус Трампа), с другой стороны, чтобы первые полосы мировой прессы забыли о позорном для главы Белого дома деле Эпштейна.
Доказательством того, что этот скандал мешает администрации Трампа, стала новость о том, что вице-президент Джей Ди Вэнс проведёт встречу с представителями администрации, на которой будут обсуждаться дальнейшие действия по делу Эпштейна.
Как сообщал CNN перед встречей, в саммите примут участие глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, сам Вэнс, генеральный прокурор Пэм Бонди, директор ФБР Кэш Патель и заместитель генерального прокурора Тодд Бланш.
Стратегическое совещание состоялось на фоне попыток администрации сдержать волну негодования со стороны сторонников MAGA, обвиняющих президента в «сокрытии информации» путём непубликации полных документов Эпштейна.
Трамп назвал всю эту полемику вокруг Эпштейна «мистификацией», «подстроенной демократами», чтобы отвлечь внимание от успехов его администрации. Но и это пустое сотрясание воздуха. Если бы всё было так, то не стал бы Трамп перебивать повестку дня. Это уже слишком явная попытка избежать большого позора. И мы такое уже видели, буквально в конце прошлого века. Не так давно это произошло, чтобы об этом забыть. А уж в историческом контексте такое и вовсе забывать никогда не стоит. Слишком уж позорная и кровавая страница получилась.
Президентство под флагом адюльтера.
Один из самых кровавых президентов США — Билл Клинтон. Этот господин отличался своей сексуальной невоздержанностью, отчего пострадал даже не сам он, а, скорее, весь мир.
«Если скажут, что я покончил жизнь самоубийством или со мной случился несчастный случай на охоте, знайте: меня убили Клинтоны», — так писал в предисловии к своей книге «Война Клинтонов против женщин» экс-советник трёх президентов США Роджер Стоун.
Стоун прямо назвал Клинтона серийным насильником. Что-то реальное в этом есть. 42-й президент США был публично обвинён в сексуальных домогательствах, включая изнасилование, домогательства и сексуальное насилие. В 1994 году Паула Джонс подала иск о сексуальных домогательствах против Билла Клинтона, утверждая, что в 1991 году он проявлял к ней нежелательное внимание. Ближе к концу 90-х годов иск был отклонён. Мол, «не имел юридической силы». Однако по-новому этот скандал зазвучал чуть позже, когда всплыла некрасивая история связи Клинтона со стажёркой Моникой Левински.
В своей сенсационной на тот момент книге «Кризис характера: сотрудник Секретной службы Белого дома рассказывает о своём личном опыте общения с Хиллари, Биллом и как они действуют» офицер Секретной службы Гэри Бирн утверждал, что Билл Клинтон и Моника Левински обнимались, целовались и занимались сексом практически в каждом уголке Овального кабинета.
Бирна озадачивало, чем вообще занимается весь день стажёрка Левински. Она, по словам Бирна, только и делала, что охотилась за президентом. Левински слишком часто носила слишком короткие платья — всё, чтобы привлечь внимание Клинтона.
Она проникала тайком в Овальный кабинет, Билл Клинтон даже предоставил Монике Левински доступ к своей прямой линии. Разгневанный «отношениями за закрытыми дверями», которые поддерживала эта пара, Бирн обратился к заместителю начальника штаба Эвелин Либерман и попросил убрать Монику из Западного крыла.
На следующий день Монику перевели в Восточное административное здание, откуда не было доступа в Западное крыло. С того момента она работала стажёром в социальном отделе под руководством Хиллари. Остроумно! Однако Моника оказалась более хитрой.
Спустя несколько дней Моника появилась возле Овального кабинета снова со своим новым пропуском. Она стала числиться как оплачиваемый сотрудник президентского аппарата. Её зарплата выплачивалась из средств налогоплательщиков.
Моника сама признавалась, что занималась интимом (разного характера) с Клинтоном даже в моменты, когда он разговаривал по телефону с послами и другими высокопоставленными лицами. А уж история с платьем в семенной жидкости Клинтона — вообще история, буквально прооравшая по всем СМИ.
История с Левински сразу же стала именоваться в прессе «Моникагейт», «Левинскигейт», «Зиппергейт» (от слова «ширинка») и прочее, и прочее. Для одного скандала несколько названий — это успех!
Как бы то ни было, и как бы сам Билл Клинтон всё не отрицал, в середине августа 1998 года 42-й президент США вынужден был признаться в «ненадлежащем интимном контакте» с Левински. Это транслировалось по кабельному телевидению. Хотели даже импичмент объявить, но до него так и не дошло. К несчастью. Свои сексуальные приключения Клинтону надо было чем-то «заблюрить». К сожалению, за время президентства Билла Клинтона маскировка его похождений прошла кроваво и невероятно трагически.
Операция «Буря» и поддержанный Клинтоном геноцид сербов.
Об операции «Буря» незаслуженно говорят не так много. Однако 4 августа 2025 года исполнилось 30 лет с начала этой невыразимо жестокой хорватской военной операции по ликвидации Сербской Краины. Этот исторический факт часто называют одной из самых жестоких этнических чисток, устроенной поддерживаемым США тогдашним хорватским лидером-головорезом Франьо Туджманом. По сей день Хорватия отмечает этот день как национальный праздник, а вот в Сербии — это день траура.
За время этой операции всё сербское население Сербской Краины было изгнано с их территории. Хорватские войска бесчинствовали на территории Краины, грабя и сжигая дома, насилуя и убивая мирных жителей. Несколько тысяч сербов были фактически изгнаны из своих домов и больше туда никогда не вернулись.
К годовщине того страшного события независимый американский новостной сайт The Greyzone выпустил материал под названием «США поддержали этническую чистку сербов».
В материале говорится, что миротворцы ООН, которым было поручено защищать Краину, наблюдали за этими ужасающими сценами, не вмешиваясь. Тем временем официальные лица США категорически отрицали, что ужасающие расправы и массовое перемещение населения равносильны этнической чистке, не говоря уже о совершаемых хорватами военных преступлениях.
Правительства государств-членов НАТО были гораздо больше заинтересованы в «изощрённости» военной тактики Загреба. Один британский полковник, возглавлявший миссию наблюдателей ООН в этом районе, восторженно воскликнул: «Тот, кто написал этот план нападения, мог бы поступить в любой штабной колледж НАТО в Северной Америке или Западной Европе и получить там высший балл». Так могли высказаться об этом только сволочи. Впрочем, так оно и есть.
Широко игнорируемые Западом документы, изученные The Grayzone, указывают на то, что операция «Буря» фактически являлась нападением НАТО, осуществляемым солдатами, вооружёнными и обученными США, и напрямую координируемым с другими западными державами.
Несмотря на публичную поддержку мирного процесса, Вашингтон в частном порядке поощрял Загреб к максимальной агрессивности, в то время как его ультранационалистические хорватские ставленники замышляли нанести удар с такой яростью, что всё сербское население страны «практически исчезло».
Ветеран американской дипломатии Ричард Холбрук, занимавший в то время пост помощника госсекретаря в администрации Билла Клинтона, заявил тогдашнему президенту Хорватии Туджману, что, хотя США «публично заявили о своей обеспокоенности» сложившейся ситуацией, «в частном порядке вы знали, чего мы хотим».
Как написал один из помощников Холбрука, хорватские войска были «наняты» Вашингтоном в качестве «свалочных собак» для уничтожения Югославии. Показательно, что действия Хорватии в тот момент осудили только Белград и Москва. Весь остальной мир решил притвориться камушком и наблюдать за уничтожением сербов со стороны. Так исчезла Сербская Краина. Быстро и без последствий для тех, кто этим управлял. Более того, бывший командир Французского иностранного легиона впоследствии был оправдан за свою руководящую роль в операции «Буря» международным трибуналом, в котором доминируют, конечно же, западные организации.
К слову, вся эта история совпала с первым громко прозвучавшим сексуальным скандалом Билла Клинтона с Паулой Джонс. И отрицать причастность Клинтона к бесчинствам хорватов в Краине нельзя.
На заседании кабинета министров 7 августа 1995 года Туджман хвастался, что Вашингтон, «должно быть, был доволен» тем, как хорватские военные провели операцию «Буря». Премьер-министр Иво Санадер затем обсудил координацию действий с американскими официальными лицами, которые «работали от имени» вице-президента Эла Гора. Он заверил собравшихся, что «вся информация была одобрена непосредственно» президентом США Биллом Клинтоном, и что Хорватия может «рассчитывать на постоянную поддержку» Вашингтона по мере продолжения резни.
В таких условиях до сексуальных скандалов? И дальше оказалось ещё хуже. Скандал с Левински удалось замять ещё более кровавой операцией.
Убийство Югославии за утехи с Левински.
Биограф четы Клинтон Гейл Шихи в своей книге от 1999 года «Выбор Хиллари» утверждала, что после начала «Моникагейта» на тот момент первая леди США порядка восьми месяцев не разговаривала со своим мужем. Молчание прекратилось как раз из-за ударов по Сербии.
Как писала Шихи, «Хиллари по телефону изложила свои взгляды президенту: “Я уговаривала его бомбить”». В разговорах она даже подначивала своего блудного супруга к более решительным действиям в отношении тогда ещё Югославии.
В обращении к нации от 24 марта 1999 года преступник Клинтон заявлял, что «мы действуем, чтобы предотвратить более масштабную войну, обезвредить пороховую бочку в сердце Европы, которая уже дважды взрывалась в этом столетии с катастрофическими последствиями».
«Мы действуем сообща с нашими союзниками ради мира. Действуя сейчас, мы отстаиваем наши ценности, защищаем наши интересы и продвигаем дело мира», — добавил Клинтон.
Но не мир нёс Клинтон, а смерть и невосполнимые разрушения. ВВС НАТО тогда совершили более 38 тысяч вылетов авиации, авиаударами завершились почти 10 с половиной тысяч вылетов. Было атаковано более 400 объектов, отнюдь не только военных. На мирные города сбрасывались снаряды с обеднённым ураном и графитовыми нитями, а также кассетные боеприпасы.
До сих пор нет единого мнения, сколько погибло военных и гражданских лиц. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли порядка 2,5 тысяч человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысяч человек.
По данным некоторых правозащитных организаций, во время операции «Союзная сила» было убито от 489 до 528 мирных жителей. И это ещё не учитываются жертвы, которые погибали позже из-за последствий применения боеприпасов с обеднённым ураном.
Американская пресса встречала всё это с неподдельным восторгом, тогда как мирная Югославия тонула в крови. И всё это на фоне сексуального скандала Клинтона, который никак пагубно не повлиял на 42-го президента США.
Эти примеры не столько попытка объяснить совершённые США преступления исключительно усилиями американских президентов скрыть свои грехи (часто — интимного характера). Причин было много, перечислять все можно долго. Однако это в стиле лидеров США: решать собственные проблемы за чужой счёт, вмешательством в дела других государств и даже разрушением этих государств. Трамп — продолжатель этой традиции, что и невероятно расстраивает. С такими деятелями выстраивать диалог очень сложно.