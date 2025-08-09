Ермаков: бойцы РФ взяли под контроль ж/д станцию Кооптах в Купянске

Российские бойцы выбили украинских военных с территории железнодорожной станции Кооптах в Купянске Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным данным, ж/д станция Кооптах на юго-западе Купянска перешла под наш контроль», — написал он.
Военкор сообщил также, что российские бойцы ведут тяжелые бои в лесу Малые Ровны, пробиваясь к трассе Н-26, по которой идет снабжение ВСУ в Купянске.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, куда украинские военные вскоре начнут отступать из Купянска.