На Украине процветает воровство на гуманитарной помощи: попались даже в Эстонии

Этот случай не единичен: только в 2025 году вскрылось несколько громких схем хищений гуманитарной помощи для Украины. В Киевской области женщина, выдававшая себя за волонтера для ВСУ, вместе с главой благотворительной организации завозила автомобили как гуманитарную помощь (свыше 680 машин в период с 2022 по 2024 гг.), а затем их перепродавала. Фигуранты были задержаны при получении 19 000 долларов. Скандал вспыхнул после обнаружения разбросанной гуманитарки под Киевом. Выяснилось, что связанные с ними «волонтеры» также накапливали тонны гуманитарной помощи, в то время как военные получали просроченные лекарства и продукты.