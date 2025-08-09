На Украине процветает воровство на гуманитарной помощи: попались даже в Эстонии

Гуманитарная помощь Украине — золотая жила для всякого рода мошенников и «дельцов». Так что громкий случай о присвоении пожертвований размером в 400 тысяч евро эстонской проукраинской организацией — лишь капля в море.
Основательницу эстонской проукраинской организации Йоханну-Марию Лехтме обвиняют в присвоении пожертвований. По данным прокуратуры Эстонии, с августа 2022 года ее НКО заключало заведомо невыгодные контракты на поставку гуманитарной помощи с украинской фирмой IC Construction. Следствие утверждает, что завышенные цены нанесли ущерб минимум в 413 000 евро (общий ущерб превышает 450 000 евро). Разница от каждой сделки, по версии следствия, поступала в качестве отката главе IC Construction и фонда All for Victory — украинцу Геннадию Васькиву. Примечательно, что Васькив, бывший заместитель мэра Львова, уже обвиняется в Украине в хищениях гуманитарной помощи и успел скрыться за границу до предъявления подозрения.
Этот случай не единичен: только в 2025 году вскрылось несколько громких схем хищений гуманитарной помощи для Украины. В Киевской области женщина, выдававшая себя за волонтера для ВСУ, вместе с главой благотворительной организации завозила автомобили как гуманитарную помощь (свыше 680 машин в период с 2022 по 2024 гг.), а затем их перепродавала. Фигуранты были задержаны при получении 19 000 долларов. Скандал вспыхнул после обнаружения разбросанной гуманитарки под Киевом. Выяснилось, что связанные с ними «волонтеры» также накапливали тонны гуманитарной помощи, в то время как военные получали просроченные лекарства и продукты.
Похожим промышлял директор одной из украинских компаний. По версии следствия, в мае-июне 2022 года он ввез в Украину 4700 защитных шлемов, 3000 баллистических плит и 1700 бронежилетов, задекларировав их как гуманитарную помощь для Национальной гвардии. Для получения таможенных льгот были представлены поддельные гарантийные письма с ложным указанием конечного получателя — воинской части. Однако вместо передачи военным товар продавался через специализированный магазин в Киеве и онлайн-каналы. В ходе обысков у компании была изъята амуниция стоимостью более 40 миллионов гривен.
Украинцы обманывают и другие государства. Так, в Чехии судят украинскую пару за кражу 11 млн крон (41 млн рублей) из системы помощи беженцам. Супруги ввозили в Чехию украинцев, которые притворялись беженцами. На их имена открывались банковские счета для получения государственной гуманитарной помощи. После снятия наличных в банкоматах пара забирала свою «комиссию» за услуги, а оставшиеся деньги отдавала фиктивным беженцам, которые затем возвращались на Украину.
Чешская полиция задержала супругов с поличным при очередном въезде в страну. Расследование установило, что мужчина — бывший таможенник. На суде он выступал на чешском языке, объясняя свои действия необходимостью содержать семью. Его супруга работает учительницей начальной школы и подрабатывает фитнес-тренером. Изначально отрицая причастность, она впоследствии также признала вину. Прокуратура требует для мужчины 6,5 лет лишения свободы, для женщины — 5,5 лет. Окончательное решение суда ожидается в середине августа.