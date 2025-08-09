Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал установление мира между Арменией и Азербайджаном, его слова приводит «Sputnik Армения».
«Однако важно не только зафиксировать этот факт, но и продолжить работу по институционализации достигнутых договоренностей», — сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, уверен, что, если Баку и Ереван «парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затянуться», его слова приводит 1news.
8 августа президент США Дональд Трамп, принявший в Белом доме Алиева и Пашиняна, заявил, что Армения и Азербайджан обязуются восстановить дипломатические отношения, навсегда прекратить все боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга. «У вас двоих будут прекрасные отношения, а если нет, позвоните мне, и я все исправлю», — сказал Трамп, обращаясь к лидерам двух стран.
Позднее был опубликован текст декларации, подписанной тремя лидерами. В ней, в частности, говорится, что стороны признают необходимость «вступления на путь светлого будущего, свободного от наследия прошлых конфликтов, в соответствии с Уставом ООН и Алматинской декларацией 1991 года», и выражают уверенность в том, что трехсторонний саммит станет «прочным фундаментом для продвижения взаимного уважения и мира в регионе». Пашинян и Алиев поблагодарили Трампа «за его значительный вклад в продвижение нормализации двусторонних отношений» между республиками.
США и Армения подписали соглашение о так называемом Зангезурском коридоре, на создании которого настаивал Азербайджан: он передается США на 99 лет и будет называться «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания».
Баку добивался от Еревана согласия, чтобы через Сюникскую область Армении прошел так называемый Зангезурский коридор длиной около 40 км, который должен соединить Западный Азербайджан с его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой. В 2021 году Алиев заявлял, что коридор будет создан вне зависимости от того, хочет того Ереван или нет; в этом его поддерживает Турция. В Ереване опасались, что Зангезурский коридор отрежет Армению от границы с Ираном и что Баку со временем установит контроль над Сюникской областью. Азербайджан требовал, чтобы на этой дороге не действовал таможенный контроль, Ереван расценивал это как нарушение суверенитета и отвергал.