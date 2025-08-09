Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир

Баку добивался от Еревана согласия, чтобы через Сюникскую область Армении прошел так называемый Зангезурский коридор длиной около 40 км, который должен соединить Западный Азербайджан с его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой. В 2021 году Алиев заявлял, что коридор будет создан вне зависимости от того, хочет того Ереван или нет; в этом его поддерживает Турция. В Ереване опасались, что Зангезурский коридор отрежет Армению от границы с Ираном и что Баку со временем установит контроль над Сюникской областью. Азербайджан требовал, чтобы на этой дороге не действовал таможенный контроль, Ереван расценивал это как нарушение суверенитета и отвергал.