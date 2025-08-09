Анастасия Ивлеева оказалась в базе «Миротворца»

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событийБлогер Анастасия Ивлеева включена в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Данные об этом содержатся на сайте, с материалами которого ознакомился ТАСС.
Персональные сведения Ивлеевой внесены в базу данных портала в феврале 2019 года за визит в Крым. Администрация сайта также инкриминирует ей посещение Мариуполя в 2024 году.
Ресурс «Миротворец» был создан в 2014 году. Его миссия — идентификация и публикация личных данных лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. За прошедшие годы в чёрный список «Миротворца» попали персональные сведения журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым, Донбасс либо вызвавших недовольство создателей платформы иными действиями.
Читайте материал по теме: Суд взыскал с супруга Ивлеевой долги за ЖКХ.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.