Мировые державы вступили в соперничество из-за строительства ядерного реактора на Луне

Доктор Марк Хилборн, эксперт по исследованиям в области безопасности из Королевского колледжа Лондона, комментирует Daily Mail: «Луна — это место, где у государств будут конкурирующие интересы. Будут участки Луны, которые будут более ценными, чем другие, и, следовательно, могут стать предметом особой конкуренции. Луна представляет ценность как промежуточная база с низкой гравитацией, где могут быть созданы будущие космические разработки. Лунные материалы, добываемые на месте, были бы полезны для создания элементов, которые будут способствовать дальнейшему исследованию Луны. Если бы их можно было построить на Луне, а не отправлять с Земли, стоимость была бы намного дешевле».