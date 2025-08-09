Мировые державы вступили в соперничество из-за строительства ядерного реактора на Луне

Еще в годы холодной войны США и Советский Союз боролись за то, чтобы доказать свое превосходство, стремясь стать первой страной, отправившей человека на Луну. На самом-то деле, новая и еще более драматичная космическая гонка только начинается. На днях стало известно, что новый глава НАСА Шон Даффи готовится установить американский ядерный реактор на Луне до 2030 года.
В директиве, о которой впервые сообщило издание Politico, Даффи утверждает, что реализация этой задумки позволит США объявить «запретную зону» на поверхности Луны. Это рассматривается как необходимый шаг к защите места посадки будущей американской базы на Луне, планируемой в рамках программы Artemis.
Однако США — далеко не единственная страна, которая нацелилась на Луну, отмечает Daily Mail. В мае Китай и Россия подписали меморандум о сотрудничестве по строительству собственного ядерного реактора на Луне. Но, продолжает издание, поскольку Россия и Китай планируют завершить строительство в 2036 году, три сверхдержавы теперь соревнуются друг с другом за то, чтобы достичь этого первыми.
Это происходит по мере того, как США быстро и неожиданно меняют приоритеты в отношении освоения космоса человеком. Несмотря на сокращение научных миссий и самый маленький бюджет НАСА с 1961 года, агентство выделило на исследование Луны более 7 миллиардов долларов.
Программа Artemis, которая когда-то считалась объектом сокращения со стороны Дональда Трампа, теперь должна вернуть человека на Луну к 2027 году. В директиве Шон Даффи призвал НАСА «действовать быстро» в создании ядерного реактора на Луне, чтобы «поддержать будущую лунную экономику».
Даффи, который также является министром транспорта США, попросил НАСА разместить на Луне реактор, способный вырабатывать не менее 100 киловатт, к концу десятилетия. Этой энергии достаточно, чтобы обеспечить 80 среднестатистических американских домохозяйств, и она могла бы стать энергетической основой для постоянной лунной базы.
Ранее НАСА планировало разместить 40-киловаттный реактор на Луне в аналогичные сроки, но пока неясно, смогут ли они использовать те же конструкции.
Даффи даст НАСА 30 дней на то, чтобы назначить должностное лицо для наблюдения за операцией, и 60 дней на то, чтобы направить запрос на получение предложений от коммерческих компаний по проекту.
Ядерная энергетика рассматривается как ключевая для обеспечения присутствия на Луне, поскольку каждый месяц на две недели она погружается в полную темноту, отмечает Daily Mail. На Южном полюсе, где НАСА планирует развернуть свою деятельность, солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, и некоторые кратеры постоянно погружены в темноту. Это делает практически невозможным существование космических аппаратов или баз на Луне, использующих только солнечную энергию и аккумуляторы. Однако этот внезапный возврат к исследованию Луны может быть результатом растущей конкуренции со стороны других сверхдержав.
Что характерно, Шон Даффи предупредил, что «первая страна, которая сделает это, потенциально может объявить запретную зону, что значительно помешает Соединенным Штатам установить запланированное присутствие Artemis, если они не будут там первыми».
Это почти наверняка отсылка к недавним планам России и Китая по строительству ядерного реактора на Луне, о которых было объявлено в мае, констатирует Daily Mail.
Этот реактор будет использоваться для обеспечения энергией Международной лунной исследовательской станции (ILRS), строительство которой, согласно последним планам, должно быть завершено к 2036 году. Российское космическое агентство «Роскосмос» в то время отметило: «Станция будет проводить фундаментальные космические исследования и испытывать технологии для длительной работы без экипажа ILRS с перспективой присутствия человека на Луне».
Как пишет Daily Mail, Международная лунная исследовательская станция будет представлять собой постоянную базу, расположенную в пределах 100 км от Южного полюса Луны, на которой будут работать представители 17 стран, включая Египет, Пакистан, Венесуэлу, Таиланд и Южную Африку. Фундамент будет заложен предстоящей китайской миссией «Чанъэ-8», которая станет первой попыткой высадки человека на Луну.
Это означает, что Луна, и особенно Южный полюс, теперь становятся объектом новой международной космической гонки, отмечает Daily Mail.
Доктор Марк Хилборн, эксперт по исследованиям в области безопасности из Королевского колледжа Лондона, комментирует Daily Mail: «Луна — это место, где у государств будут конкурирующие интересы. Будут участки Луны, которые будут более ценными, чем другие, и, следовательно, могут стать предметом особой конкуренции. Луна представляет ценность как промежуточная база с низкой гравитацией, где могут быть созданы будущие космические разработки. Лунные материалы, добываемые на месте, были бы полезны для создания элементов, которые будут способствовать дальнейшему исследованию Луны. Если бы их можно было построить на Луне, а не отправлять с Земли, стоимость была бы намного дешевле».
Большая проблема для США и, вероятно, России и Китая заключается в том, что любая страна, которая начнет строительство на Луне первой, может фактически объявить ее своей территорией, пишет Daily Mail. Отношения стран в космосе регулируются сводом правил, называемым Договором по космосу, который был впервые подписан в 1967 году. Стороны, подписавшие договор, согласны с тем, что космос «не подлежит национальному присвоению путем провозглашения суверенитета, использования или оккупации или любыми другими способами». Это явно означает, что государства юридически не могут предъявлять территориальные претензии на небесные тела, такие как Луна. Однако на практике Америка недавно прибегла к гораздо более жесткой версии закона, подписав в 2020 году ряд правил, называемых Артемидскими соглашениями.
Важно отметить, что Артемидские соглашения также наделяют государства полномочиями по созданию «зон безопасности» — эксклюзивных территорий, в которые граждане других государств не смогут входить или использовать без разрешения владельца. Хотя США настаивают на том, что эти границы исчезнут, «когда прекратится соответствующая операция», для постоянной колонии они будут действовать почти так же, как границы суверенной территории.
Эти правила, по сути, устанавливают принцип, согласно которому тот, кто первым доберется до части Луны, может сохранить ее для собственного пользования, пишет Daily Mail.
Доктор Джилл Стюарт, эксперт по космическому праву из Лондонской школы экономики, рассказала Daily Mail: «Страны могут использовать часть лунной поверхности в качестве научной базы, не претендуя на долгосрочное владение ею, но должны сообщать другим пользователям, где находится эта база, и быть прозрачными в отношении ее назначения. Хотя это кажется потенциально “справедливым” способом обеспечить возможность будущей деятельности на Луне, это также создает “преимущество первопроходца” в том смысле, что те, кто может первыми создать базы, имеют право претендовать на зону безопасности вокруг Луны».
Эта идея теперь может вызывать тревогу у Америки, поскольку Китай демонстрирует стремительный прогресс в своей программе космических полетов, что позволяет обеспечить присутствие человека на Луне в пределах досягаемости.
Хотя эти зоны безопасности могут быть необходимы для ядерного реактора, эксперты говорят, что это может привести ко все более рискованной космической гонке.
Доктор Фабио Тронкетти, эксперт по космическому праву из Университета Нортумбрии, комментирует Daily Mail: «Очевидно, что мы приближаемся к космической лихорадке. Соединенные Штаты пытаются действовать быстро и первыми добраться до Луны, по крайней мере, раньше Китая и России, чтобы иметь возможность в одностороннем порядке заявить о своем праве устанавливать правила игры.»'
Это может привести к серьезному конфликту между странами, поскольку Китай и Россия, не подписавшие соглашения Артемиды, не подвержены юридическому требованию соблюдать «запретные зоны» США.
Доктор Тронкетти говорит, что международное право «не признает возможности» претензий США.
Еще предстоит выяснить, как этот конфликт может разыграться на поверхности Луны, но в будущем можно будет увидеть, как конфликты здесь, на Земле, распространятся и на космос, прогнозирует Daily Mail.