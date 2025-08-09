США и Армения договариваются о 99-летнем партнерстве: Трамп раскрыл детали сделки

США и Армения договариваются о долгосрочном сотрудничестве по развитию транзитного коридора с Азербайджаном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белом доме.
Американский лидер сообщил, что стороны собираются заключить партнерство сроком на 99 лет.
«Армения создает партнерство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его», — подчеркнул Трамп.
Накануне Алиев, Пашинян и Трамп подписали трехстороннюю декларацию, предусматривающую мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и организацию транспортного сообщения между двумя государствами Южного Кавказа.
«Зангезурский коридор» — дорога протяженностью около 42-х км, соединяющая основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией по территории южного приграничья Сюникской области Армении.