США и Армения договариваются о 99-летнем партнерстве: Трамп раскрыл детали сделки

США хотят сотрудничать с Арменией по развитию коридора с Азербайджаном.

Источник: Комсомольская правда

США и Армения договариваются о долгосрочном сотрудничестве по развитию транзитного коридора с Азербайджаном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белом доме.

Американский лидер сообщил, что стороны собираются заключить партнерство сроком на 99 лет.

«Армения создает партнерство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его», — подчеркнул Трамп.

Накануне Алиев, Пашинян и Трамп подписали трехстороннюю декларацию, предусматривающую мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и организацию транспортного сообщения между двумя государствами Южного Кавказа.

«Зангезурский коридор» — дорога протяженностью около 42-х км, соединяющая основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией по территории южного приграничья Сюникской области Армении.

