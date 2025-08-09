Ричмонд
Трамп рассказал, что встретится с Путиным на «великой Аляске»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Источник: РИА "Новости"

Более подробную информацию он пообещал предоставить позднее.

«Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в Великом штате Аляска», — сообщил Трамп.

В 1867 году Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам Америки.

Россия и США договорились о личной встрече Путина и Трампа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков 7 августа после трехчасовых переговоров Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом днем ранее. По словам Ушакова, «был обозначен ориентир [проведения встречи] как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи, и сколько займет дней подготовка, пока сказать трудно». Президент России назвал одним из подходящих мест для встречи с американским коллегой ОАЭ.

Как сообщали The New York Post, The Washington Post, Politico и Bloomberg со ссылкой на источники, условием для двухстороннего саммита должно стать согласие Путина на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трамп позднее отверг это. «Они хотят встретиться со мной, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец смертям», — заявил он. Однако глава Белого дома говорил и о «хорошей перспективе» для трехсторонней встречи — с Путиным и Зеленским.

Президент России утверждал, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским при «определенных условиях», но «создание таких условий пока далеко». По словам украинского президента, Киев открыт к встречам как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

