Трамп рассказал, что встретится с Путиным на «великой Аляске»

Как сообщали The New York Post, The Washington Post, Politico и Bloomberg со ссылкой на источники, условием для двухстороннего саммита должно стать согласие Путина на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трамп позднее отверг это. «Они хотят встретиться со мной, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец смертям», — заявил он. Однако глава Белого дома говорил и о «хорошей перспективе» для трехсторонней встречи — с Путиным и Зеленским.