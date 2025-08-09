Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Деш: Путина и Трампа ждут давно назревшие вопросы

Майкл Деш заявил, что готовность лидеров РФ и США к встрече является воодушевляющим признаком.

Источник: Аргументы и факты

Предстоящая встреча Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа является позитивным развитием событий, глав государств ждут давно требующие решения вопросы, заявил ТАСС американский политолог Майкл Деш.

«То, что президенты Трамп и Путин встречаются лично, является позитивным развитием событий. Я не уверен, что украинский конфликт созрел до степени урегулирования. Однако есть много других важных вопросов», — отметил собеседник агентства.

По его словам, эти вопросы необходимо было попытаться решить «давным-давно». Эксперт добавил, что готовность Владимира Путина и Дональда Трампа к встрече является воодушевляющим признаком.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Он уточнил, что главы государств обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше