Политолог Деш: Путина и Трампа ждут давно назревшие вопросы

Предстоящая встреча Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа является позитивным развитием событий, глав государств ждут давно требующие решения вопросы, заявил ТАСС американский политолог Майкл Деш.
«То, что президенты Трамп и Путин встречаются лично, является позитивным развитием событий. Я не уверен, что украинский конфликт созрел до степени урегулирования. Однако есть много других важных вопросов», — отметил собеседник агентства.
По его словам, эти вопросы необходимо было попытаться решить «давным-давно». Эксперт добавил, что готовность Владимира Путина и Дональда Трампа к встрече является воодушевляющим признаком.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Он уточнил, что главы государств обсудят долгосрочное урегулирование украинского конфликта.