Посол России в Японии Николай Ноздрев принял участие в памятной церемонии в Нагасаки, посвященной жертвам атомной бомбардировки 1945 года. При этом российский дипломат воздержался от посещения аналогичного мероприятия в Хиросиме 6 августа.
Ноздрев напомнил, что с 2022 года Россию не приглашали на эти мероприятия под предлогом сложной международной обстановки и соображений безопасности.
«Знаем, что это было сделано не без подсказки со стороны правительства Японии, известного своими антироссийскими подходами», — заявил посол.
Решение участвовать в церемонии в Нагасаки было принято после того, как местные власти отказались от политизации мероприятия и лично доставили в посольство официальное приглашение от мэра города.
«В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия. Представители администрации передали письмо с приглашением принять участие в панихиде и сопроводив его исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов», — пояснил дипломат.
Прежде сайт KP.RU объяснил, почему японцы простили США мучительную смерть тысяч мирных жителей из-за ядерных бомбардировок. Напомним, 80 лет назад от ядерных ударов США в Хиросиме и Нагасаки в общей сложности погибли 214 тысяч человек.