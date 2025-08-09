Посол Ноздрев объяснил участие в церемонии памяти жертв в Нагасаки после отказа от приглашения в Хиросиму

«В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия. Представители администрации передали письмо с приглашением принять участие в панихиде и сопроводив его исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов», — пояснил дипломат.