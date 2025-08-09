Лисицын: войска РФ взяли под контроль более половины Рубежного в ДНР

Больше половины территории расположенного в районе Доброполья села Рубежное перешло под контроль российских войск, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Покровское направление: ожесточенные бои по линии Чунишино — Лысовка — Сухой Яр, взято более половины Рубежного», — написал он.
Согласно сведения военкора, российские бойцы вышли на подступы к селу Золотой Колодезь и Веселое, неподалеку от которых проходит важная для снабжения ВСУ дорога.
Ранее появились сообщения об освобождении Полтавки, Русина Яра и Щербиновки в ДНР на константиновском направлении.