Котенок: войска РФ атакуют ВСУ у северо-восточной окраины Шандриголова

На крансолиманском направлении российские войска атаковали позиции ВСУ у окраин села Шандриголово, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Бои у северо-восточной окраины Шандриголово, где наши подразделения атакуют со стороны Зеленой Долины», — написал он.
Военкор сообщил о боях за находящийся в трех десятках километров от Шандриголова поселок Мирное и продвижении российских подразделений в направлении Ставков.
Напомним, накануне появились сообщения о полном освобождении села Торское на краснолиманском направлении.