Ереван и Баку обнародуют текст мирного соглашения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна получила эксклюзивные права на создание и обслуживание прямой автомагистрали между Азербайджаном и его анклавом в Нахичевани через разделяющий их участок территории Республики Армения. Создание транспортной артерии, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью, стало первым пунктов двустороннего соглашения, о котором стало известно журналистами после его парафирования. Магистраль получила название «Путь Трампа во имя мира и благополучия».