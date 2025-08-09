Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ереван и Баку обнародуют текст мирного соглашения

Власти Армении и Азербайджана договорились опубликовать текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения 11 августа, информирует пресс-служба МИД Армении.

Власти Армении и Азербайджана договорились опубликовать текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения 11 августа, информирует пресс-служба МИД Армении.

Как отмечается, парафированный документ будет обнародован вечером 11 августа.

Ранее по итогам переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым была принята декларация о парафировании главами МИД двух стран согласованного текста договора о мире и межгосударственных отношениях. Стороны подчеркнули необходимость дальнейших шагов по подписанию и финальной ратификации соглашения, а также важность укрепления мира между государствами.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна получила эксклюзивные права на создание и обслуживание прямой автомагистрали между Азербайджаном и его анклавом в Нахичевани через разделяющий их участок территории Республики Армения. Создание транспортной артерии, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью, стало первым пунктов двустороннего соглашения, о котором стало известно журналистами после его парафирования. Магистраль получила название «Путь Трампа во имя мира и благополучия».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше