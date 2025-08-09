Ереван и Баку обнародуют текст мирного соглашения

Власти Армении и Азербайджана договорились опубликовать текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения 11 августа, информирует пресс-служба МИД Армении.
Как отмечается, парафированный документ будет обнародован вечером 11 августа.
Ранее по итогам переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым была принята декларация о парафировании главами МИД двух стран согласованного текста договора о мире и межгосударственных отношениях. Стороны подчеркнули необходимость дальнейших шагов по подписанию и финальной ратификации соглашения, а также важность укрепления мира между государствами.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна получила эксклюзивные права на создание и обслуживание прямой автомагистрали между Азербайджаном и его анклавом в Нахичевани через разделяющий их участок территории Республики Армения. Создание транспортной артерии, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью, стало первым пунктов двустороннего соглашения, о котором стало известно журналистами после его парафирования. Магистраль получила название «Путь Трампа во имя мира и благополучия».
