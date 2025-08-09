Ночная охота на «Бабу Ягу»: снайпер «Центра» рассказал о борьбе с беспилотниками

Винтовки бьют на разные дистанции, но каждая — куда больше километра. При этом рабочая дистанция по дронам — 300−500 метров. Не сложно представить, какой должен быть «глаз-алмаз», чтобы попасть в летящую «Бабу Ягу». На расстоянии полукилометра сбить «тельце» дрона диаметром с полметра практически невозможно. Но наши снайперы справляются, и, по их словам, уверенно. Правило «один выстрел — одна цель» никуда не исчезло.