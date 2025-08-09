Ночная охота на «Бабу Ягу»: снайпер «Центра» рассказал о борьбе с беспилотниками

Для подавления вражеских беспилотников наши военные используют разное вооружение — от зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны до обычного стрелкового оружия. К защите от угроз с воздуха приноровились и снайперы. За последние дни бойцы соединения спецназначения группировки «Центр» уничтожили из дальнобойных винтовок десятки ударных дронов ВСУ.
Работают они на Красноармейском (Покровском) направлении. Прикрывают пехоту от «птичек» противника. За плечами — работа по наблюдательным пунктам, «тихие» ликвидации личного состава ВСУ. Сейчас задача у них особой важности — работать по тяжелым дронам вроде «Бабы Яги». Такой дрон несет десятки килограммов мин для сброса на наши позиции.
— Сейчас работаем строго по этим видам дронов. Работаем результативно, помогаем штурмовикам, — говорит спецназовец с позывным «Шеф». — Анализируем информацию от подразделений противовоздушной обороны и разведки. Так мы вычисляем маршруты полета «птичек», в каком районе они работают. Выдвигаемся туда и ожидаем, когда они себя раскроют.
На месте бойцы оборудуют себе позиции. Если работают в лесополосе, используют рельеф и природные укрытия. Если в населенном пункте — занимают огневые точки в застройках или развалинах. Современный снайпер должен быть невидимым не только визуально, но и в тепловизионном поле. Поэтому они используют маскхалаты и антидроновые пончо.
— В основном работаем ночью. Во-первых, для нас это дополнительная маскировка. Во-вторых — дроны и сами чаще работают в темное время суток. Мы называем это «ночной охотой», — добавляет «Шеф».
Сложнее работать по другим типам коптеров, более мелким. Но и их, уверяют военные, они могут сбить. Нужно только предугадать маршрут полета. И все-таки удобнее их расстреливать огнем из автомата или дробовика, снайперам же нужна цель «пожирнее».
Винтовки бьют на разные дистанции, но каждая — куда больше километра. При этом рабочая дистанция по дронам — 300−500 метров. Не сложно представить, какой должен быть «глаз-алмаз», чтобы попасть в летящую «Бабу Ягу». На расстоянии полукилометра сбить «тельце» дрона диаметром с полметра практически невозможно. Но наши снайперы справляются, и, по их словам, уверенно. Правило «один выстрел — одна цель» никуда не исчезло.
Во время боевой задачи они сами находятся в опасности. Велик шанс, что противник неподалеку. Поэтому работают они не привычной двойкой. Их прикрывают другие бойцы спецназа, которые наблюдают за периметром. Всякое может случиться — но если в гости к снайперам наведается вражеский коптер или диверсант, то встретят их автоматной очередью.