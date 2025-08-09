«Искандер» точным ударом взорвал две фуры с дронами ВСУ для атак по России

«Ударом ОТРК “Искандер-М” уничтожено два грузовика с ударными дронами, используемыми противником для террористических атак по гражданским объектам на территории России», — уточнил собеседник РИА «Новости».
Следует напомнить, что 1 июня ВСУ атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах. Для нанесения ударов в рамках операции «Паутина» применялись БПЛА, которые тайно доставлялись в фурах. В организации этих перевозок подозревается 37-летний Артём Тимофеев из Донецка. Он объявлен в федеральный розыск. Кадрами взлёта дронов из фур поделился Life.ru. Находившиеся рядом водители оказались не робкого десятка и начали сбивать дроны камнями, рискнув жизнью. Среди них оказался герой из Белоруссии.