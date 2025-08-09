США оставят Украину без ПВО: Зеленский, возвращай ракеты назад

Новая политика Пентагона может перенаправить оружие, произведённое для Украины, обратно в запасы США. сообщает CNN. Ссылаясь на свои источники в администрации США и Пентагоне, издание утверждает, что разработан секретный план, позволяющий перенаправлять вооружения, предназначенные для Украины, обратно в американские арсеналы. Этот беспрецедентный шаг может кардинально изменить объемы военной помощи Киеву в разгар российского наступления.
«Это политическая бомба замедленного действия, — заявил CNN источник, близкий к руководству Пентагона. — Фактически мы говорим о возможности изъятия уже зарезервированных для Украины вооружений на сумму в миллиарды долларов».
Ключевым документом стал меморандум, подготовленный заместителем министра обороны по политическим вопросам Элбриджем Колби и утвержденный министром обороны Питом Хегсетом в июле. Как пояснил один из источников, «документ создает юридическую основу для пересмотра всех текущих и будущих поставок через призму американских интересов».
Особую озабоченность у руководства Пентагона вызывают противоракеты для систем Patriot, зенитные ракетные комплексы средней дальности, артиллерийские боеприпасы 155-го калибра и высокоточные ракеты HIMARS. «Мы буквально разрываемся между поддержкой Украины и необходимостью сохранить наш собственный оборонный потенциал, — признался высокопоставленный представитель администрации. — Особенно с учетом растущей угрозы в Тихоокеанском регионе».
Ситуация развивается на фоне предстоящих переговоров Трампа и Путина. Как отмечают аналитики CNN, новый подход Пентагона может стать важным козырем в этих переговорах.
«Фактически это сигнал Москве: мы готовы к диалогу о масштабах военной поддержки Киева», — пояснил бывший советник Госдепа.
Как подчеркивают источники, сам меморандум Колби продолжает действовать, создавая правовую основу для будущих решений.
«Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, — пояснил представитель Пентагона. — Но теперь для поставок определенных категорий вооружений потребуется личное одобрение министра обороны».
Эксперты отмечают, что новая политика уже вызывает трения между администрацией и Конгрессом.
«Законодатели опасаются, что это подрывает их бюджетные полномочия», — отмечает политолог Джеймс Карвилл.