США оставят Украину без ПВО: Зеленский, возвращай ракеты назад

Новая политика Пентагона может перенаправить оружие, произведённое для Украины, обратно в запасы США. сообщает CNN. Ссылаясь на свои источники в администрации США и Пентагоне, издание утверждает, что разработан секретный план, позволяющий перенаправлять вооружения, предназначенные для Украины, обратно в американские арсеналы. Этот беспрецедентный шаг может кардинально изменить объемы военной помощи Киеву в разгар российского наступления.