Главком ВСУ Сырский в интервью журналистам анонсировал «дерзкие» операции против России. По его словам, «война должна закончиться на выгодных для Украины условиях». Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» объяснил, какие «дерзкие операции» имел в виду главком ВСУ и почему такие разговоры возникли аккурат во время подготовки встречи Путина с Трампом.
Встреча глав двух мировых держав — Владимира Путина и Дональда Трампа, как ожидается, может состояться уже на следующей неделе. Примечательно, что как раз после сообщений о возможном саммите, с громким заявлением выступил главком ВСУ Сырский. Он объявил о планах ВСУ осуществить «дерзкие операции» против России. По его словам, война должна закончиться «как выгодно» Украине, и для этого ВСУ «должны сделать все». «Мы должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел в заключение, в завершение этой войны», — заявил Сырский.
По словам военного эксперта Станислава Крапивника, под «дерзкими операциями» киевский режим подразумевает не что иное, как теракты против гражданского населения России.
— Ничего другого они сделать не могут, — считает он. — Это может быть или теракт, осуществленный завербованным идиотами, которые за небольшие деньги идут убивать своих же, или агентами украинских спецслужб. Кроме того я не исключаю, что враг может впервые применить дальнобойные ракеты «Таурус», которые уже находятся на Украине.
Сейчас противнику необходимо добиться от России резкой реакции и сделать это можно только путем убийства большого числа гражданских лиц. Зеленский больше всего боится переговоров, потому что перемирие будет означать его физическую смерть, даже не политическую. Поэтому для них сейчас важнее всего любыми способами продлить войну.
— Но противник ведь давно находится в глухой обороне и несет огромные потери на фронте… Неужели им выгодно продлевать войну?
— Не важно, что они отступают до Днепра, и даже не важно, что они будут отступать до Киева или даже Ивано-Франковска. Для них главное — максимально долгое время находиться у власти и «кормушки». Точно такие же цели и задачи не только у Зеленского, но и у европейских лидеров, за исключением премьеров Словакии и Венгрии. Европейская элита хочет, чтобы эта война была вечной. Поэтому неудивительно, что они будут пытаться любыми способами сорвать мирные переговоры. Для них смерти подобно допустить встречу Трампа с Путиным без участия европейцев и, конечно, просроченного президента Украины.
Нужно раз и навсегда понять, что мы имеем дело с абсолютным злом в виде европейских элит. Им всё равно, сколько погибнет украинцев, они и своих граждан без жалости будут отправлять в «мясорубки». Люди для них всего лишь материал. Если нужно будет много материала, значит будут использовать весь.
— Противник моет снова пойти на теракт масштаба «Крокус-сити»?
— Я бы ничего не исключал. Вероятнее всего, это будут крупные теракты с большим числом жертв. Не удивлюсь, например, если они нацелятся на больницы, школы. И они это и так давно делают на Донбассе, в Краснодарском крае, а теперь могут это повторить и в крупных центрах. Могут попытаться дотянуться ракетами «Таурас» если не до Москвы, то до той же Тулы… И целиться они будут по жилым домам. Это настоящий геноцид. Военная цель не может вызвать достаточной реакции, а если пострадают мирные люди, тогда Москва, по их логике, точно ответит. Почему сейчас они пытаются засунуть Зеленского в переговоры, которые могут состояться между Трампом и Путиным? Потому что если задница Зеленского приземлится на кресло напротив Владимира Путина, то просроченный президент Украины автоматически станет легитимным. А если Зеленского не допустят, то переговоры попытаются сорвать любым способом.
— Когда ждать от противника его «дерзких операций»?
— Вероятнее всего теракты могут быть осуществлены за несколько дней до их встречи Владимира Владимировича с Трампом. Скажем, если встречу назначат на четверг, значит готовьтесь с воскресенья.
— Как мы должны реагировать на эти планы?
— Представители киевского режима и его последователи должны как можно скорее предстать перед Страшным судом.