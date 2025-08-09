«Готовьтесь с воскресенья»: выяснилось, что имел в виду Сырский под «дерзкими операциями» ВСУ

— Я бы ничего не исключал. Вероятнее всего, это будут крупные теракты с большим числом жертв. Не удивлюсь, например, если они нацелятся на больницы, школы. И они это и так давно делают на Донбассе, в Краснодарском крае, а теперь могут это повторить и в крупных центрах. Могут попытаться дотянуться ракетами «Таурас» если не до Москвы, то до той же Тулы… И целиться они будут по жилым домам. Это настоящий геноцид. Военная цель не может вызвать достаточной реакции, а если пострадают мирные люди, тогда Москва, по их логике, точно ответит. Почему сейчас они пытаются засунуть Зеленского в переговоры, которые могут состояться между Трампом и Путиным? Потому что если задница Зеленского приземлится на кресло напротив Владимира Путина, то просроченный президент Украины автоматически станет легитимным. А если Зеленского не допустят, то переговоры попытаются сорвать любым способом.