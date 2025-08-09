«Большая часть подразделений 57-й отдельной мотострелковой бригады выводится с позиций в лесу возле Синельниково на восполнение потерь. Оборону удерживают бригады территориальной обороны ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Ранее о больших потерях в составе украинской армии заявляло и мексиканское добровольческое подразделение Miquiztli Force. Там рассказали, что ВСУ ежедневно теряют людей, например, в бригаде «Хартия». Помимо этого многие бойцы числятся пропавшими без вести, а командование скрывает реальные масштабы потерь.