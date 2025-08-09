«Подносили воду под огнём»: ВСУ сделали жителей Часова Яра своими рабами

«Они просто используют их, рискуя их жизнью для обеспечения каких-то потребностей — обеспечения водой, продуктами питания, возможно, подвоза боекомплекта или разгрузки боекомплекта. То есть, в принципе, это принуждение выполнять те функции, которые, во-первых, не свойственны гражданскому населению, и реальная эксплуатация этих людей в своих интересах, рискуя их же жизнью», — уточнил он.